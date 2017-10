El Nobel de la Paz, para la Campaña Internacional contra las Armas Nucleares

a Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) ha sido galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para la erradicación de las armas atómicas en todo el mundo, según ha anunciado el Comité Nobel.



El Comité Nobel ha destacado los pasos que ha dado esta organización para garantizar el avance hacia un mundo libre de armas nucleares. La concesión de este galardón llega en un momento en el que Corea del Norte ha aumentado su amenaza nuclear con la prueba de una bomba de hidrógeno en el mes de septiembre.





