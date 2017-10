Las novias visten de fiesta

El Museo Néstor volvió ayer a llenarse de color y estilo durante la celebración de la segunda jornada de la Bridal Collection 2017, con la presentación de los diseños de las firmas José García, Diazar, Waleska y Palmas. Todas ellas cautivaron al público con sus colecciones de moda, al mostrar las mejores propuestas de cada una de las marcas. Una gran variedad de vestidos para novias, invitadas y cualquier otro tipo de evento, en los que las características de cada prenda viene sellada por el estilo único y personal de cada diseñador.

El acto lo inauguró el presidente del Cabildo, Antonio Morales, haciendo entrega de una distinción a los predecesores de Minerva Alonso, consejera del área de Industria, Comercio y Artesanía, por el impulso que dieron al programa de Moda Cálida, que celebra este año su vigésimo aniversario.

Las primeras colecciones en salir al escenario fueron las de José García, que destacó la diferencia de su línea con respecto a años anteriores. "He querido celebrar mi 25 aniversario en el mercado aportando una creación distinta, rompiendo esquemas. Para ello, me he inspirado en Nueva York, año 1973, y en la mítica discoteca Studio 54. Me apetecía reivindicar esa alegría, la libertad de colorido que había y las formas libres de movimiento", explicó el diseñador Bajo el nombre Día de Boda, presentó 13 modelos en las que solo había una novia y el resto se centraba en la vestimenta de las invitadas a la ceremonia.

Seguidamente, le tocó el turno a Diazar-Jonathan Díaz y Crístofer Pérez-la firma palmera que lleva un año en el mercado y que aportó 12 modelos entre los que se incluía una novia, trajes de fiesta, de cóctel, e incluyó una figura masculina. Con el título de Atenea, la colección "tiene cierta reminiscencia de los cortes griegos, hacemos uso de gasas, tejidos vaporosos, corpiños que marcan y definen la figura femenina, y también, ponemos ciertos toques de pedrería como complemento", expresó Díaz. Sin embargo, como dato curioso, añadió que "los vestidos de fiesta que incluimos pueden funcionar también como vestidos de novia, pero una novia más desenfadada, más moderna, que puede casarse tanto por lo civil, como por la iglesia. Por eso, hacemos uso de combinaciones que hagan cómodo el día del evento, es un día importante y estar a gusto con la ropa es fundamental". Según los creadores, "trabajamos la opción de la falda postiza, que se puede quitar y quedar con un pantalón, siempre a juego con el top. Se usa mucho y creemos que pueden encajar bien y gustar a las chicas que están pensando en casarse".

En cuanto a la inclusión de un chico en el desfile, su compañero Pérez subrayó que "hubiera estado bien exhibir más modelos masculinos, pero por limitaciones de tiempo no hemos podido".

La diseñadora palmera Waleska, que compartió espacio con Diazar por pertenecer al sello de la Isla de La Palma, presentó también una colección de 12 modelos, bajo el nombre de La Quinta Estación, centrada en vestidos de cóctel y pantalones de vestir e inspirada en la flor del almendro de El Paso y Tijarafe. "Los colores predominantes son el rosa, el rojo, el negro y el blanco. Mucha pluma, transparencias e incluyo chaquetas modernas", aseguró. Además, la diseñadora descubrió un modelo masculino vestido con un pantalón blanco con transparencia,y unas coderas con la flor del almendro estampada.

La segunda jornada del evento la cerró el diseñador grancanario Pedro Palmas con su colección La Dolce Vita. "Se trata de una línea centrada en los años 20. Aporto 30 modelos entre las que incluyo novias, invitadas de honor lujosas y muchos vestidos de fiesta", dijo Palmas. En cuanto a los colores, en los vestidos de fiesta destacaron las tonalidades nube, el azul y el rojo. Por lo que respecta a las características de los vestidos de novia, el diseñador subrayó haberse centrado en "una novia completamente diferente, más romántica, usando colores beiges, crudos, dorados, blancos, con pequeñas dosis de reminiscencia de los años 50, con unos cortes atrevidos y distintos".