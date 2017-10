La calima visitará Canarias en el puente de la Hispanidad

A partir de mañana, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura registrarán temperaturas en acusado ascenso, así como en las zonas interiores del resto de las islas, según informa la a Agencia Estatal de Meteorología en Canarias (Aemet) . Además, las previsiones también contemplan la llegada de calima a partir del próximo jueves, que se mantendrá hasta el viernes, 13 de octubre. En esos días, Lanzarote podrá llegar a unas temperaturas que superarán los 35 º C, mientras que el viento de componente sur soplará intenso en medianías y zonas altas.





Previsión para mañana por islas:

Para mañana, indica Aemet, los cielos seguirán despejados hasta la tarde, cuando se espera intervalos de nubes altas y calima. Las temperaturas mínimas mantendrán pocos cambios en ascenso, así como las máximas.LANZAROTE: poco nuboso a despejado con intervalos de nubes altas por la tarde. Calima. Temperaturas en ascenso ligero en costas y siendo más acusado en el interior, afectando principalmente a las máximas. Viento del nordeste en general flojo, con brisas en costas, siendo más intenso por la tarde y girando a componente este en horas centrales. Temperaturas mínimas y máximas previstas (C): Arrecife 19 28FUERTEVENTUR: poco nuboso a despejado con intervalos de nubes altas por la tarde. Calima. Temperaturas en ascenso ligero en costas y siendo más acusado en el interior, afectando principalmente a las máximas. Viento del nordeste en general flojo, con brisas en costas, siendo más intenso por la tarde y girando a componente este en horas centrales. Temperaturas mínimas y máximas previstas (C): Puerto del Rosario 20 26.GRAN CANARIA: poco nuboso a despejado con intervalos de nubes altas por la tarde. Calima. Temperaturas en ascenso ligero en costas y siendo más acusado en el interior, afectando principalmente a las máximas. Viento en general variable flojo, con brisas en costas, que aumentará a viento del nordeste moderado por la tarde, más intenso en costas sureste y oeste; en cumbres, viento del sur con probabilidad de rachas fuertes. Temperaturas mínimas y máximas previstas (C): Las Palmas de Gran Canaria 20 26.TENERIFE: poco nuboso a despejado con intervalos de nubes altas por la tarde. Calima. Temperaturas en ascenso ligero en costas y siendo más acusado en el interior, afectando principalmente a las máximas. Viento en general variable flojo, con brisas en costas, que aumentará a viento del nordeste moderado por la tarde, más intenso en costas sureste y punta noroeste; en cumbres centrales, viento de componente sur fuerte, con rachas que podrían superar ocasionalmente los 80 km/h. Temperaturas mínimas y máximas previstas (C): Santa Cruz de Tenerife 21 28LA GOMERA: poco nuboso a despejado con intervalos de nubes altas por la tarde. Calima. Temperaturas en ascenso ligero en costas y siendo más acusado en el interior, afectando principalmente a las máximas. Viento en general variable flojo, con brisas en costas, que aumentará a viento del norte moderado por la tarde, más intenso en puntas este y oeste. En cumbres viento del sur con rachas fuertes. Temperaturas mínimas y máximas previstas (C): San Sebastián de la Gomera 22 28.LA PALMA: poco nuboso a despejado con intervalos de nubes altas por la tarde. Calima. Temperaturas en ligero descenso en las mínimas y en ligero ascenso en las máximas. Viento en general variable flojo, con brisas en costas. En cumbres, viento de componente sur con rachas de fuerte.Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):Santa Cruz de la Palma 18 26.EL HIERRO: poco nuboso a despejado con intervalos de nubes altas por la tarde. Calima. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general variable flojo, con brisas en costas. En cumbres, viento de componente sur con rachas de fuerte. Temperaturas mínimas y máximas previstas (C): Valverde 17 23