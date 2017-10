Los anestesistas del Insular abandonan un plan contra las listas de espera

Los anestesistas del Hospital Insular no participan desde esta semana en el Plan Funciona, un programa de carácter voluntario de reducción de las listas de espera quirúrgicas del Servicio Canario de la Salud (SCS), por discrepancias con la dirección del complejo sanitario en la organización del servicio.

"Hay 49 anestesistas en el servicio y una parte de ellos han decidido voluntariamente no participar en los planes especiales, aunque algunos planes abiertos siguen funcionando", admitió ayer la directora del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, Mercedes Prieto. Del casi medio centenar de anestesiólogos de los dos centros hospitalarios, todos adscritos al mismo servicio único, alrededor de 26 especialistas corresponden al Insular y ninguno colabora con el plan Funciona desde el lunes, según confirmaron tanto profesionales del área como responsables del Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas.

No obstante, las distintas fuentes consultadas eludieron cuantificar las consecuencias sufridas por los pacientes a causa del conflicto, salvo el "por ahora poco" transmitido por miembros del servicio de anestesiología, reanimación y terapia del dolor en el Hospital Insular. "El bloque quirúrgico del Hospital Insular y del Materno está funcionando, prácticamente, en su totalidad en este momento", coincidió Mercedes Prieto antes de matizar que la renuncia de los anestesistas al Funciona solo afecta a "un quirófano al día".

Según la directora médica del complejo, "estamos operando mucho y ahora mismo no hay ningún compromiso en la asistencia, se están sacando pacientes de la lista de espera en jornada ordinaria, actuando a muchos niveles y estudiando cómo poder aumentar efectivamente la actividad quirúrgica, pero como llevamos estudiándolo desde hace meses, es una prioridad tanto de la Consejería como de todos nosotros porque las listas de espera son amplias". A 30 de junio de 2017, último dato disponible en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, un total de 4.951 personas aguardaban por una intervención quirúrgica una media de 202,29 días (3.126 pacientes con una espera inferior a seis meses y 1.825 superior a medio año).

Pese a la ausencia de cifras sobre los efectos del conflicto, "los anestesistas barren todo el espectro quirúrgico, con la revisión del circuito pre y post operatorio", advirtió la presidenta del Sindicato de Médicos de Las Palmas, Carmen Nuez, sobre la transversalidad del servicio, necesario en la práctica totalidad de las especialidades con lista de espera quirúrgica. El malestar de los anestesiólogos ya traspasó los límites del complejo hospitalario tanto por la documentación enviada a la Consejería de Sanidad como por la asesoría solicitada al sindicato profesional.

Tras el encuentro mantenido entre los especialistas y la organización a finales de septiembre, Nuez se reunió a principios de octubre con el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, el director del SCS, Conrado Domínguez, el gerente del complejo hospitalario, Víctor Naranjo, y la directora médica para buscar una solución a las diferencias en procedimientos clínicos, prolongación de horarios, turnos de guardia o ambiente laboral. En opinión de la responsable sindical, "se han logrado pequeños avances, pero el problema requiere de un abordaje amplio, por lo que acordamos formar un grupo específico con la participación de anestesistas, dirección del complejo y Sanidad, además de la mediación del Sindicato de Médicos, estamos en la fase de análisis de un problema profundo y la mejora más importante es el propio diálogo".

Por ello, Carmen Nuez cuestionó el actual abandono del plan Funciona, ya que "el sindicato siempre quiere ser parte de la resolución del problema y aconseja no adoptar medidas de presión mientras están abiertas las vías de negociación, no hay que poner piedras en el camino, sino despejarlo. Antes que nada, soy médica y actúo bajo la premisa de no afectar a la atención al usuario", añadió la presidenta del colectivo profesional antes de augurar que "las negociaciones llevará tiempo, ojalá no mucho".

Desde el servicio de anestesiología, sin embargo, puntualizaron que la renuncia al Funciona, un plan que recordaron no posee carácter obligatorio, "es una decisión individual, no colectiva". Para las mismas fuentes, el diálogo iniciado resultará complicado con los actuales interlocutores tras los pasados desencuentros mantenidos con varios responsables del complejo como el subdirector del área quirúrgica, Esteban Pérez.

En opinión de la directora médica del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, "llevamos tiempo con el diálogo abierto en el servicio de anestesia, articulado mediante grupos de trabajo, para intentar pulir ciertos aspectos de la organización con el fin de aumentar la eficacia; llevamos tiempo trabajando con ellos y tratando de optimizar, como cualquier otro servicio". Por ello, Mercedes Prieto confió en lograr un próximo acuerdo mediante las actuales conversaciones con los profesionales de anestesiología del centro hospitalario de referencia para el sur capitalino y grancanario. De momento, el plan Funciona no funciona en el Hospital Insular.