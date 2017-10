Las dos caras de la psiquiatría

Julio Sanjuán Arias, especialista en psiquiatría, imparte la charla inaugural, 'Antropología y salud mental', en la celebración de las XVIII Jornadas de Actualización en Salud Mental en el Hospital Universitario Doctor Negrín, que se prolongarán hasta el sábado día 21 de octubre. El psiquiatra apuesta por abordar a los pacientes con trastornos mentales desde perspectivas médicas y sociales, que permitan a los especialistas aproximarse mejor a los afectados.

Los problemas relacionados con la salud mental son preocupantes y generan angustia y sufrimiento en las personas que los padecen. Con el propósito de abordar nuevas técnicas y tratamientos en el campo de la psiquiatría, el auditorio del Hospital Universitario Doctor Negrín acoge la celebración de las XVIII Jornadas de Actualización en Salud Mental, que se prolongará hasta el sábado día 21 de octubre. El doctor Julio Sanjuán Arias, titular de Psiquiatría de la Universidad de Valencia y coordinador de la Unidad de Primeros Episodios Psicóticos del Hospital Clínico de Valencia, impartió ayer la charla inaugural, Antropología y salud mental, en la que planteó entender a los pacientes desde una perspectiva médica y social.

Durante su ponencia, el psiquiatra explicó que "la antropología puede funcionar como marco para integrar dos grandes vertientes que contribuyan a comprender mejor la salud mental. Hay una que se inclina más en entender al paciente desde aspectos biológicos o médicos, y otra que se centra en los aspectos sociales o psicológicos", y añadió que "la antropología puede ser la clave para tener un marco de integración para aproximarnos mejor a las personas que padecen trastornos".

Por lo que respecta a la influencia de esos aspectos en los tratamientos relacionados con la salud mental, el doctor resaltó que "en este momento, más que nunca, existe una radicalización de los partidarios de un modelo centrado en fármacos y otro bando que plantea todo lo contrario, que se declara antifármacos". Y explicó que "el modelo integrador del que hablamos se centra en cómo favorecer un plan terapéutico que integre ambas cosas, que a su vez nos de un modelo teórico para que esa integración no sea simplemente una práctica, sino que esté enmarcada dentro de una base teórica".

Asimismo, el doctor planteó también en su charla la importancia de entender que la psicoterapia cambia el cerebro. "Cuando hablamos de psicoterapia nos referimos a todos aquellos abordajes que intentan mejorar el estado del paciente a través de una intervención que no esté basada en pastillas", explicó. Y agregó que, "no es algo que ocurra en el alma, y también tiene una base biológica. Hemos hecho investigaciones que demuestran que antes y después de la psicoterapia, se produce una modificación cerebral. La idea que defendemos es la necesidad de unir dos polaridades, es decir, el abordaje médico farmacológico con el psicosocial, siempre pensando en el beneficio del paciente a tratar", indicó el especialista.

Por lo que respecta a las enfermedades mentales más frecuentes en la actualidad, el psiquiatra aseguró que "hay un grupo muy amplio de personas que no son felices y son buscadoras de felicidad, y en ocasiones, se tiende a medicar a individuos que tienen problemas, pero que realmente no necesitan fármacos. Esto se debe a la poca tolerancia a la frustración", señaló. Sin embargo, "existe otro gran conjunto que padece otro tipo de trastornos menores, como la depresión leve, trastornos obsesivos compulsivos o crisis de pánico". Pero lo que más preocupa a Sanjuán son "los grupos que sufren trastornos mentales graves -si bien es cierto que son menos numerosos- pero es donde tenemos que prestar más atención, porque son los pacientes que acaban ingresando y que no consideran que están enfermos".

Además, el doctor advirtió de la existencia de una paradoja en el campo de la salud mental. "La gente que está más grave piensa que no está enferma y la gente que está más leve, cree que está muy grave, por lo que es necesario educar a la población para poder revertir esto".

Por su parte, el doctor José Luis Hernández Fleta, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Doctor Negrín, que estuvo presente en esta jornada, garantizó que, actualmente, "la situación de la salud mental en Canarias es de notable, pero aún quedan cosas por hacer".

En cuanto a la contribución que realiza la celebración de estas jornadas al campo de la psiquiatría, el especialista destacó "la aportación de conocimiento, por parte de figuras relevantes, al público. Pero también, cumplen con el cometido de sensibilizar de manera divulgativa".

Por otra parte, el facultativo destacó la necesidad de luchar contra los estereotipos que rodean a las personas que padecen enfermedades mentales. "Es preciso dejar atrás el estigma que sitúa a estos pacientes como individuos peligrosos, a los que hay que excluir. Nuestra misión es acabar con eso", subrayó. Asimismo, apuntó que las personas con enfermedades mentales "tienen los mismos derechos que las que están sanas, son ciudadanos que merecen tener un trabajo y las mismas relaciones sociales".