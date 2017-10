Sanidad inicia la vacunación frente a la gripe con especial atención al personal sanitario

Se le espera cada invierno y, como para todo aquello que haga falta enfrentarse, lo mejor es estar preparados. En cuestiones de salud, la prevención es la mejor vía para ello y cuando se trata de un virus como el de la gripe la opción más viable siempre es la vacunación. Bajo esta premisa, y para evitar las consecuencias de una enfermedad que puede tener los peores resultados posibles, las administraciones públicas ponen en marcha cada año una campaña de inmunización, con la idea de evitar el contagio en aquellos pacientes de riesgo.

La Consejería de Sanidad inició ayer este proceso, que en esta ocasión viene con la novedad de un refuerzo para los isleños de más 70 años puesto que se trata de uno de los colectivos más susceptibles de padecer complicaciones con la enfermedad. Según los datos de la Administración sanitaria, durante el año pasado la campaña llegó a un 57,5% de la población de más de 65 años, proporción a la que hay que sumar otro 18,8% de las personas de entre 60 y 64 años.

Estos porcentajes provocan que este grupo sea el que registra una mayor cobertura de todos los de riesgo. Prueba de ello es Jorge Ovies, de 81 años, que afirma que se inmuniza cada año. "No he cogido una gripe desde entonces, por eso me vacuno", explicó el anciano que ayer fue el primero en recibir la dosis de refuerzo en el centro de salud Doctor Guigou de Santa Cruz de Tenerife. "Recomiendo a todo el mundo que se la ponga", aseguró Ovies instantes después de recibir su vacuna.

El énfasis este año de la campaña de Sanidad en el Archipiélago, sin embargo, es el personal sanitario, cuya cobertura apenas llegó el pasado invierno al 18%. Según la subdirectora del centro de salud chicharrero, Nazaret Yanes, la inmunización de los profesionales es "muy importante" al ser un colectivo "expuesto en primera línea". "Un alto porcentaje de la gripe se puede pasar sin síntomas y aún así transmitirse a pacientes". La enfermera explicó que para recibir la vacuna solo es necesario solicitar la cita a través del 112 en su propio centro de salud y alude a que el único inconveniente es ser alérgico al huevo "porque el fármaco puede contener trazas de ese producto".