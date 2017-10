La "nueva" cara de Zeta Jones

Catherine Zeta Jones viajó a Londres para participar en la gala de entrega de los premios The Best FIFA Football. Una ceremonia donde ella fue la encargada de entregar el premio al mejor gol del año a Olivier Giroud. Acompañada por el también actor Idris Elba y por el futbolista Diego Forlán, la esposa de Michael Douglas subió al escenario con un impresionante vestido plateado que no dejó a nadie indiferente. Y es que, además de aclamar su look, muchos vieron algo distinto en el rostro de la actriz. Algo ha cambiado desde su última aparición en el desfile de Michael Kors en Nueva York. Retoque estético o maquillaje, lo cierto es que cuesta reconocer a la actriz que todos conocemos. Mientras, en Sevilla, la crítica de cine y escritora feminista Pilar Aguilar explicaba que hay películas que legitiman asesinatos y violaciones con el "poder impresionante" del cine, y ha ejemplificado con dos fotogramas en dos películas de Catherine Zeta Jones cómo por su aspecto "se ve en cinco segundos dónde hace de buena -en una imagen muy sensual- y de mala -con gafas y rictus serio".