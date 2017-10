El número de afectos por iDental aumenta y su lucha continua

Naira Del Toro sale de la clínica iDental de la calle Venegas de Las Palmas de Gran Canaria con un papel verde en la mano y se une a la manifestación de más de cincuenta personas que en esos momentos rodea el centro dental. Acaba de poner una nueva reclamación por no recibir el tratamiento que se le prescribió hace más de un año. Le quitaron los dientes para ponerle unos implantes que nunca se colocaron porque no tenía huesos en los que insertarlos. Ella es una de los nuevos afectos que se une a la Plataforma de Afectados por iDental Las Palmas que desde agosto hasta la actualidad ha aumentado en 800 miembros.

Con lemas a gritos que dicen "Dame mi dinero", "No se juega con la salud" y con pitadas 50 personas están hoy manifestándose frente a la clínica de la ciudad capitalina, acompañados por tres policías. Nadie les espera en el centro, excepto una recepcionista y un auxiliar. Tampoco nadie responde a su reclamaciones. Se están manifestando al unísono que el resto de plataforma de afectados a nivel nacional, en Sevilla, Madrid, Barcelona y en otras comunidades autonómicas, que aglutinan, según calculan sus representantes, a más de tres mil personas.

El medio centenar de personas que se manifiestan en Canarias representan ya a los 800 afectados que acusan a la cadena dental de mala praxis en los tratamientos realizados, fraude en su financiación y de "publicidad engañosa" trasladada a través de sus campañas promocionales que enfocan un servicio soportado en subvenciones sociales.

Todos estos casos se han llevado a cabo antes de que la cadena dental fuese adquirida el pasado dos de octubre por una nueva compañía, Weston Hill. Según explica uno de los portavoces de los afectados en Canarias, Cristo Montesinos, sus representantes ya se han puesto en contacto con las plataformas de otras comunidades autonómicas. "Con nosotros también, pero quieren que nos traslademos allí para tratar la situación y nosotros no nos vamos a mover de aquí, así que lo que esperamos es que vengan", asegura Montesinos.

Antes de esta manifestación, los integrantes de la Plataforma en Canarias convocaron una concentración anterior frente al Colegio Oficial de Odontología de Canarias de dentistas en Las Palmas, situado en Triana, el pasado 16 de octubre. En esa ocasión consiguieron reunirse con algunos miembros de la junta directiva del organismo oficial. "Pero no sacamos ningún compromiso. Entiendes nuestra situación pero dicen que son mediadores. No nos dieron ninguna solución", explica uno de los principales representantes de los afectos, Cristo Montesinos.

La manifestación de hoy es la tercera que convoca la Plataforma en Las Palmas de Gran Canaria desde que comenzaron a hacerse públicas las denuncias contra la cadena nacional dental. No será la última ya que los representantes de afectados por iDental tienen previsto celebrar otras dos concentraciones dirigidas al Gobierno de Canarias. Una, frente a la sede de la Consejería de Sanidad y otra, en la Consejería de Economía, Industria y Comercio. Estos organismos, junto al colegio de profesionales del sector, son los encargados de tramitar y responder a las denuncias interpuestas por consumidores o pacientes sanitarios. "Lo que queremos son respuestas de los organismos competentes, pero hasta el momento nadie nos da una solución", denuncia Cristo Montesinos. Él es uno de los afectados que junto a otras 99 personas ha presentado una denuncia contra iDental ante los juzgados. "Nos está costando mucho tramitar la demanda porque tenemos tratamientos que no se entienden, no existen algunos números de colegiados y muchos de los afectados son muy mayores o no saben cómo explicar las cosas".