Al menos 60 heridos al explotar una fábrica de voladores

Al menos 60 heridos es el saldo de varias explosiones registradas ayer en una fábrica de pirotecnia en Tultepec, en el Estado de México, informaron fuentes oficiales. El coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, detalló que los cuerpos de emergencia estaban "intentando controlar" el incendio desde fuera, y que no podían acceder al recinto hasta que no estén seguros de que han finalizado las explosiones. De momento, no hay un balance oficial de afectados.