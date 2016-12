Ángel Millán, acusado de abuso sexual, mantiene licencia para entrenar atletas

Miguel Ángel Millán, en libertad con cargos e investigado por presuntos abusos sexuales, renovó su licencia de entrenador de atletismo el 27 de octubre pasado y podrá ejercer al menos hasta que concluya la actual temporada, el 31 de octubre de 2017. La modificación reglamentaria aprobada este fin de semana por la Comisión Delegada de la Federación Española de Atletismo, según la cual es preciso aportar un certificado de no figurar en el Registro Central de Delincuentes Sexuales para obtener o renovar la licencia, no afectaría al exentrenador del subcampeón olímpico de decatlón Antonio Peñalver, porque el técnico no aparece en ese registro.

Millán ha podido renovar su licencia sin ningún impedimento y podría hacerlo el año próximo si para entonces no hay sentencia firme en su contra tras la denuncia presentada por un joven tinerfeño.

El técnico fue detenido el día 12 en su domicilio de La Laguna, y luego puesto en libertad con cargos, tras la denuncia de un expupilo por un presunto delito de abuso sexual cuando el atleta era menor de edad, según confirmaron a Efe fuentes policiales.

El Registro Central de Delincuentes Sexuales, dependiente del Ministerio del Interior, incluye a las personas condenadas por esta clase de delitos. En él se recogen la identidad y el perfil genético (ADN) de las personas condenadas en sentencia firme.

Para trabajar con menores, los entrenadores de atletismo tienen que presentar, a partir del 1 de enero, un certificado de delitos de naturaleza sexual en el que no aparezcan antecedentes. El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual es el único certificado que se expide para trabajar habitualmente con menores. Según el Ministerio de Justicia, en los seis primeros meses de vida de este registro se han emitido más de 1.213.687 certificados de este tipo y se ha evitado que 479 delincuentes sexuales pudieran trabajar con menores de edad.

Peñalver, subcampeón olímpico de decatlón en Barcelona 92, declaró ante la Policía que en los años ochenta, cuando era menor de edad, sufrió abusos por parte de Millán, que llegó a ser responsable de pruebas combinadas en el Comité Técnico de la Federación Española y fue apartado del cargo en noviembre cuando dicha organización conoció la denuncia.

El entrenador, que ha sido denunciado por un tinerfeño de 19 años, daba clases en el centro donde estudiaba Peñalver. El atleta murciano declaró a la Policía que había sufrido abusos durante varios meses y ocurrieron cuando él tenía entre 13 y 14 años. Más de treinta años después, Peñalver ha decidido revelar a la Policía esta parte de su pasado tras conocer la denuncia que se había presentado en Tenerife contra su antiguo preparador.