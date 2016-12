Una avioneta realiza un aterrizaje de emergencia en la playa de Las Teresitas

Una avioneta, con tres ocupantes extranjeros en su interior, realizó en la mañana de ayer un aterrizaje de emergencia en la playa de Las Teresitas de Santa Cruz de Tenerife. El suceso se produjo minutos antes de las 13:00 horas y los tres pasajeros tuvieron que ser trasladados en ambulancias medicalizadas hasta el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria con heridas de diversa consideración. Los afectados eran un hombre de origen belga, pero residente en el sur de Tenerife; su pareja de nacionalidad francesa; y la hija de esta última, también francesa y de 13 años.

La avioneta, un modelo VLO.20 autoconstruida y de matrícula PH-FUT, había partido del Real Aeroclub de Tenerife, en Los Rodeos, con destino a Marruecos. Aunque aún no se conocen las causas exactas que produjeron el fallo en el avión, fuentes del aeropuerto aseguran que el aparato ya presentaba algún ruido extraño antes de despegar.

El presidente del Aeroclub, Francisco Andreu, quien se desplazó hasta la playa de Las Teresitas tras el accidente, no quiso realizar declaraciones a los medios de comunicación pero sí precisó que el avión no pertenece a la flota del Aeroclub, sino a uno de sus asociados, precisamente el piloto belga que ayer se vio afectado.

El accidente se produjo minutos antes de la una de la tarde. Aunque los tres afectados tuvieron que ser trasladados al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, fue el hombre el que sufrió más daños. Mientras que la mujer y la niña de 13 años, de nacionalidad francesa, presentaron lesiones leves, el varón sufrió un traumatismo abdominal y una fractura en una de las piernas. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, también se trasladó hasta la playa de Las Teresitas e informó de que las tres víctimas tenían previsto salir del Aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos durante la mañana de ayer para llegar hasta Marruecos.

Minutos después de que se iniciara el vuelo, y después de que la torre de control perdiera el contacto con el aparato, este volvió a restablecerse y el piloto anunció que tenía problemas técnicos. Transcurrieron otros cinco minutos hasta que la avioneta aterrizó, de manera forzosa, en la playa santacrucera.

"Valoramos como un milagro el hecho de que no se haya visto afectado ningún bañista", aseguró el alcalde santacrucero, quien puntualizó que ninguna de las personas que estaban en la playa había sufrido lesión alguna como consecuencia del aterrizaje forzoso. Asimismo, alabó la pericia del piloto así como la decisión que tomó de aterrizar en la parte húmeda de la playa, lo que facilitó su operación y minimizó los daños, tanto materiales como personales.

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife trasladaron hasta la playa de Las Teresitas dos dotaciones, en una unidad de rescate acuático y en una bomba urbana pesada. Los bomberos se encargaron de la excarcelación de los ocupantes de la avioneta para lo que tuvieron que romper el techo de la misma. También se ocuparon de la estabilización del aparato y llevaron a cabo el control del vertido de combustible en el agua tras el impacto.

La avioneta fue retirada de Las Teresitas pasadas las cuatro de la tarde y, después de que los bomberos realizaran una inspección bajo el mar para asegurar que no habían caído piezas de la avioneta, la playa recuperó su actividad normal a partir de las 17:30 horas. El alcalde añadió que la avioneta sería retirada de la playa y trasladada para que, si la policía judicial lo estima oportuno, pueda realizar la investigación pertinente. No obstante, la zona de baño no se cerró en ningún momento de manera total.

El coordinador del puesto de mando de Cruz Roja en la playa de Las Teresitas, Daniel Martínez, relató que ayer estaban realizando su trabajo diario con normalidad cuando, cerca de la una del mediodía, "recibimos una llamada del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 en la que se nos avisaba de que había una avioneta con dificultades que necesitaba tomar tierra y que lo iba a hacer aquí, en la playa". Sin embargo, el equipo de Cruz Roja no tuvo tiempo para disponer los medios necesarios para que el aterrizaje pudiera realizarse sin dificultades.

"Después de la llamada del 112, la Policía Local nos confirmó la noticia y, de repente, apareció la avioneta e impactó en la orilla", relató Martínez, quien matizó que, aunque no les dio tiempo a delimitar la zona, nadie salió herido. "Los usuarios de la playa vieron cómo se acercaba la avioneta y pudieron alejarse un poco de la zona", resaltó.

Así, Daniel Martínez y su equipo fueron los primeros en atender a los heridos. "Nos comunicamos con ellos en inglés. Las féminas parecían ilesas, aunque nerviosas y disgustadas, y el varón, que era el piloto, parecía el más grave", explicó el miembro de Cruz Roja, quien añadió que "la tensión arterial la tenía bien aunque sufría un impacto abdominal y tenía una pierna dañada. Además, la chica estaba detrás del asiento del piloto y parecía que no tenía espacio para salir porque tenía la pierna debajo del asiento, pero no salió lesionada".

Daniel Martínez explicó que, para ser Navidad, ayer había bastantes turistas en la playa de Las Teresitas debido a la llegada de visitantes a bordo de diversos cruceros que se encuentran atracados en el Puerto de Santa Cruz. "Los días anteriores la afluencia a la playa había sido bastante escasa debido, en parte, a la presencia del viento", explicó Martínez, quien añadió que "en invierno siempre es poca la gente que hay en la playa y, aunque había más personas en comparación con otros días, eran pocas".

Jacob, un turista holandés que pasa estas vacaciones con su familia en Tenerife, se encontraba ayer en la playa de Las Teresitas cuando la avioneta siniestrada cayó en pleno vuelo. Explicó que, después de dar unas tres o cuatro vueltas cerca del pueblo de San Andrés, el avión continuó hacia la zona de la playa y, después de que una de sus alas golpeara el agua, cayó en la orilla. "No hubo ningún sonido, solo cayó", comentó el turista mientras la policía se encargaba de acordonar la zona del accidente. "No sabíamos qué había pasado porque al principio creímos que se trataba de un dron que hacía movimientos extraños. Lo único que sabíamos es que no era nada bueno", aseguró Jacob, quien recordó que, después del aterrizaje de emergencia del aparato, "lo único que se oía era a una niña que lloraba y a alguien pidiendo ayuda".

Ramón, un vecino de Santa Cruz que estaba en la zona del espigón en la mañana de ayer, apuntó que pensó que era un dron. "A todos nos parecía un dron porque tenía una hélice trasera y eso es raro", señaló el hombre, quien solo se dio cuenta de que se trataba de un avión cuando, tras caer a la orilla, vio el tamaño real del aparato, en comparación con las personas que se acercaban a él.

En ese momento le tranquilizó ver que la avioneta había caído en una zona con poca gente, aunque asegura que "había un bañista que se encontraba muy cerca del lugar donde finalmente aterrizó". Así, manifiesta que fueron varios los curiosos que se acercaron a la avioneta siniestrada pero no a prestar ayuda sino para averiguar lo que había sucedido. De este modo, las redes sociales no tardaron en informar del accidente y muchas imágenes muestran ahora cómo fue e, incluso, detallan el vuelo lleno de problemas que protagonizó el aparato cuando llegó a la zona de la playa de Las Teresitas.