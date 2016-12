Los ladrones de la casa de Soria fueron a tiro hecho y se fumaron un L&M

A tiro hecho, sin revolver nada en busca de objetos de valor, sino con total seguridad, a sabiendas de donde se encontraba lo que querían, actuaron el ladrón o ladrones que en ausencia del exministro José Manuel Soria y su familia en Nochebuena robaron en su casa de Tafira Alta. Además de moverse con confianza hasta se fumaron un cigarro, ya que dejaron una colilla de L&M.

Todo esto es lo que se desprende, según el diario digital El Confidencial, del atestado policial realizado por los agentes de la comisaría de distrito, atestado que posteriormente pasaron a la Brigada Provincial, que siguió con la investigación del caso. Asimismo, el diario afirma que el juzgado que estaba de guardia el 25 de diciembre era el número 8, del que es titular la juez Victoria Rosell, por lo que tendría que encargarse del trámite judicial del robo.

Al regresar a casa tras cenar con familiares, el exministro y su esposa, María del Carmen Benítez, hallaron las puertas del chalé abiertas, pero sin cerraduras forzadas, y con las luces encendidas. Observaron que lo único que estaba revuelto en la vivienda era la caja fuerte que tienen en el armario del dormitorio principal, de donde echaron en falta dinero y joyas. En la denuncia que Benítez puso en comisaría figuran estos detalles, ampliados después con el atestado policial.

La policía científica confirmó que las cerraduras de las puertas de la casa no fueron forzadas e inspeccionaron el interior y exterior en busca de huellas, pero no encontró ninguna de personas ajenas a la familia y su entorno. Su conclusión es que los ladrones utilizaron guantes. Sin embargo, los agentes hallaron una colilla de un cigarrillo de L&M, que no corresponde con la marca que se fuma en el hogar de Soria y que, de momento, es una de las pistas más sólidas con que cuentan.