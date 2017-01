El feto del vertedero de Arico contaba con siete meses y nació con vida

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife solicita la colaboración ciudadana en relación al hallazgo de un feto humano, de unos siete meses de gestación (según el informe preliminar del médico forense), y que fue localizado por los operarios de la Planta Insular de Residuos Sólidos (PIRS), del municipio tinerfeño de Arico. El feto estaba en una de las cintas de selección de basura en la mañana del pasado 4 de enero.

El instituto armado ha pedido colaboración a los ciudadanos en esta investigación para dar con el paradero de la madre ante la falta de avances en las diligencias.

Según el informe de la autopsia y de las gestiones practicadas por los guardias civiles se deduce que el feto pudo nacer en un parto prematuro ocurrido en los cuatro primeros días del mes de enero, sin asistencia sanitaria especializada y probablemente fue arrojado a un contenedor de basura ubicado en los municipios de Arona, Adeje, San Miguel de Abona o Guía de Isora.

Con el objeto de dar con el paradero de la madre de dicho feto y ponerla a disposición judicial, la Guardia Civil sigue varias líneas de investigación, centrándose de manera primordial en el conocimiento y localización de aquellas mujeres residentes en Tenerife que pudieran haber interrumpido su embarazo en los cuatro primeros días de enero y en un estado de gestación aproximado de siete meses; todo ello con el objeto de interrogar a la madre y determinar las causas.

Por este motivo la Benemérita ha lanzado en Tenerife una campaña solicitando a los ciudadanos cualquier dato que pudiera ser de interés en relación con este asunto y que sea notificado al Equipo de delitos contra las Personas-Equipo Mujer Menor (Emume), encargado de las diligencias.

Antecendentes

No es la primera vez que en este mismo vertedero se localizan los cuerpos sin vida de fetos o bebés recién nacidos. El del pasado enero ha sido el tercer hallazgo de este tipo. El anterior cuerpo se descubrió en la Planta Insular de Residuos Sólidos (PIRS) de Arico en 2013. La madre, natural de La Orotava, fue detenida y pasó varios meses en prisión preventiva hasta que fue absuelta al revelar los exámenes médicos que se le practicaron que no tenía consciencia de lo que había hecho. Con anterioridad fue localizado otro feto, procedente de un contenedor de El Rosario, pero finalmente no pudo ser arrestada su progenitora.