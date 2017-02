Estafadores rumanos se trasladan a La Palma con motivo de Los Indianos

El clan de estafadores rumanos que opera en la Isla se diversifica. De hecho, la Policía Nacional ha detectado la presencia de un centenar de ellos, algunos en las calles de Santa Cruz de la Palma que se prepara para celebrar Los Indianos. Dos víctimas relataron a TV La Palma que sufrieron un hurto a manos de dos jóvenes que haciéndose pasar por miembros de una asociación y una supuesta recogida de firmas aprovecharon para vaciar sus bolsillos y bolsos.

La forma de actuar es la siempre la misma. Se acerca uno de ellos con un portafolios y un bolígrafo pidiendo la firma en un impreso, a la vez que te pide 5 o 10 euros de colaboración para una supuesta asociación de discapacitados. Ayer la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (Fasican), advirtió de la existencia de un timo que consiste en la recogida de firmas por parte de un grupo de personas que se hacen pasar por personas sordas para seguidamente solicitar un donativo. Fasican confirmó que este grupo de personas no son sordas ni se encuentran asociadas a ninguna entidad del citado colectivo.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) anunció ayer que la Delegación del Gobierno en Canarias y la Jefatura Superior de Policía han comunicado que habrá refuerzo de agentes desde Santa Cruz de Tenerife y Madrid durante la fiesta de los Indianos en el Carnaval de Santa Cruz de La Palma.

En un comunicado el SUP indica que para ello se desplazará un subgrupo de la UPR de Santa Cruz de Tenerife compuesto por entre diez y doce agentes y se reforzarán los servicios policiales en el transporte marítimo de la isla con policías de la Unidad Móvil desplazados desde Madrid.

Además se concederán servicios extraordinarios para incrementar los efectivos disponibles de la propia plantilla. El objetivo era reforzar y garantizar la seguridad del Carnaval de los Indianos ante la gran afluencia de público prevista, pues la población se multiplica por más de seis en esas fechas, a lo que hay que sumar la presencia de tres cruceros que aportarán a la ciudad otras 6.000 personas más.

"Los policías destinados en La Palma se ven sobrepasados en períodos festivos como son los Carnavales, así como en eventos deportivos, tal y como se viene denunciando por esta organización sindical", añadió el sindicato.

Por otra parte, la Policía Local de Güímar advirtió a través de su página web la existencia de delincuentes que valiéndose de mentiras y simulando enfermedades tratan de estafar a personas que de buena fe quieren ayudar económicamente. Suelen pedir dinero en prácticamente en todos sitios y en Güímar por la zona de Fátima y Avenida de Santa Cruz.

Un segundo grupo de carteristas que se alojan en una pensión de Granadilla de Abona y en La Laguna tiene prácticamente tomada las principales zonas turísticas de Tenerife. Así han llevado a cabo distintos hurtos en Los Silos, Garachico e Icod de los Vinos y Puerto de la Cruz. Se mueven en coches de alquiler y diariamente se intercambian los lugares de actuación. De esta manera los que días pasados operaban en Los Gigantes al día siguiente pueden encontrarse en la capital tinerfeña.

No emplean la violencia ni la intimidación, ni portan armas, tan solo se dedican a hurtar. Saben que de esta manera no podrán ser condenados en mucho tiempo. Además, procuran no ser pillados con las carteras o monederos que acaban de sustraer, tan solo se apoderan del dinero en efectivo, no les interesa otra cosa. Su ruta delictiva comienzan en Barcelona, Alicante, Canarias, todo en la temporada invernal, para en verano regresar a Baleares, principalmente Ibiza.