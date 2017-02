Rosario Porto, ingresada en la UCI tras un presunto intento de suicidio

Rosario Porto, condenada junto a su marido por el asesinato de la hija de ambos, Asunta Basterra, ha sido hallada esta mañana inconsciente en la celda de la cárcel de Teixeiro en la que cumple su pena. Todo el día en que iba a ser trasladada a la cárcel de A Lama. La mujer se encuentra a estas horas ingresada en el complejo hospitalario de A Coruña.

Porto fue hallada inconsciente en la celda a primera hora de la mañana. Los análisis que se le han practicado han determinado que ingirió una significativa cantidad de medicamentos. Fuente sanitarias indican que Porto esta ingresada en la UCI.

Los funcionarios que pasaban revista en el penal fueron quienes encontraron a Porto en estado inconsciente. Tras comprobar en la enfermería de la prisión que había pruebas de ingesta de medicamentos, fue trasladada en una ambulancia para ser ingresada en A Coruña.

Fuentes penitenciarias han confirmado que este jueves le había sido comunicado su traslado a la cárcel de A Lama, un procedimiento habitual en estos casos una vez que la condena es firme. Las mismas fuentes consultadas han asegurado que no es la primera vez que Rosario Porto actúa de una forma similar cuando "recibe una noticia que no le gusta",. Entienden estas fuentes, en contra de lo que oficialmente ha transmitido Insituciones Penitenciarias, que se trató de una "llamada de atención" y no de una mala reacción a un medicamento.