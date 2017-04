Fuera de peligro el menor que sufrió cortes por el cristal de un bungaló en Puerto Rico

El menor de siete años que sufrió heridas por cortes cerca de la yugular y en la pierna izquierda se encuentra fuera de peligro. Erena Santana, madre del niño, explicó que "simplemente iba caminando hacia atrás, se apoyó en el cristal y se rompió". Santana afirmó que de no ser por su hermano, militar de profesión, su hijo no hubiese salvado la vida. "Los primeros auxilios que le practicaron allí le permitieron salvar la vida", aseguró Santana, que denuncia el estado en el que se encuentran las puertas correderas del complejo. "Había un montón de niños, y mi hijo no estaba jugando ni haciendo burradas", comentó, "simplemente se apoyó contra el cristal y éste se rompió y se le cayó encima", añadió. El menor sufrió un corte profundo cerca de la yugular y otros tantos en la pierna izquierda, donde según la madre le han tenido que poner más de 80 puntos. "Estuvo sangrando más de 20 minutos esperando una ambulancia", explicó Santana, que critica la falta de medios en esa zona. La ambulancia del SUC solicitó que trasladaran al menor de urgencia. El helicóptero del SUC trasladó al pequeño hasta el Hospital Insular, y de allí fue llevado a un quirófano del Materno Infantil. Los familiares fueron directamente en sus vehículos.