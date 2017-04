Óscar Graña: "No me considero un héroe, muchos harían lo mismo"

El piragüista pontevedrés Óscar Graña, agente de la Policía Nacional, aseguró que no se considera un héroe tras haber rescatado a una mujer de 61 años de morir ahogada en el río Lérez (Pontevedra), porque "mucha gente habría hecho lo mismo" si se enfrentasen a una situación similar.



Graña señaló que en episodios de "máxima tensión" como el que vivió durante el rescate "el instinto natural es ayudar a los demás".



El deportista, tricampeón mundial de piragüismo maratón en C-2, se encontraba fuera de servicio entrenando en su embarcación cuando vio a la mujer en el agua luchando por su vida.



"Vi que había algo chapoteando y al principio no le di importancia, pero cuando me acerqué vi que era el cuerpo de una persona y que se iba para el fondo del río", ha explicado.



Graña se arrojó al agua y agarró a la víctima por la cabeza para que pudiese tomar aire, tras lo cual nadó con ella hasta la orilla.



La mujer, según ha comentado el piragüista pontevedrés, "no respondía y estaba prácticamente inconsciente", por lo que su rescate fue complicado ya que "tenía mucha ropa encima y pesaba mucho" y las condiciones del río "eran bastante malas".



Al llegar a la orilla "la puse de lado y empezó a expulsar bastante agua por la boca", tras lo cual la mujer "empezó a coger aire y se le abrieron los ojos".



Tras salvar un desnivel de unos 70 centímetros de altura, Óscar Graña logró alejar a la mujer del agua y pidió ayuda a las personas que estaban en la orilla de enfrente "para que avisaran a los servicios de emergencia".



La mujer fue trasladada al Complejo Hospitalario de Pontevedra con síntomas de hipotermia, pero "por lo menos se salvó", relata Graña.



Fuentes policiales han indicado a Efe que la familia de la mujer había denunciado su desaparición a primera hora de la mañana.



Es la segunda vez que este agente de la Policía Nacional rescata a una mujer que se estaba ahogando en el río Lérez, ya que protagonizó un hecho similar el 30 de julio de 2015.



"Espero no tener que volver a enfrentarme a situaciones de estas porque son muy desagradables", ha destacado.



Óscar Graña es uno de los deportistas más laureados del piragüismo español y, a lo largo de su carrera, ha logrado once medallas en los campeonatos del mundo de maratón -tres de ellas de oro- y ocho preseas en los europeos, en donde también se proclamó campeón en tres ocasiones