Los bomberos salvan la vida a una mujer con hipoglucemia en La Laguna

Efectivos del Consorcio de Bomberos del parque de La Laguna fueron activados en la tarde de ayer por el Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad (Cecoes)-112 para que acudiesen a un hostal de la ciudad, ya que una turista que debía abandonar su habitación a las 12.00 horas no lo había hecho y, además, no respondía a las llamadas que se le hacían.



Hasta el mencionado alojamiento turístico se desplazó una Unidad de Rescate (URE), con cuatro bomberos, quienes al llegar al establecimiento observaron a través de un ventanillo que la mujer, identificada como R. H. K., 57 años, natural de Finlandia, yacía en el suelo de rodillas y no respondía a las llamadas.



Los miembros del servicio de extinción de incendios forzaron el bombín de la puerta. Una vez dentro se percataron de que la víctima estaba sin sentido, con laceraciones en las rodillas debido al tiempo transcurrido que había pasado en esa posición. Se baraja que estuvo unas 12 horas de rodillas. Al parecer, R. H. K., había sufrido una ingesta de alcohol y barbitúricos y fue atendida por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazado hasta el lugar. La mujer presentaba un shock hipoglucémico debido al consumo de diversas botellas de ron y vodka que combinó con una bolsa de pastillas, entre ellos ansiolíticos.



El personal del SUC, ayudado por los bomberos, trasladó a la mujer hasta la ambulancia que la evacuó hasta un centro sanitario donde se le iba a practicar un lavado gástrico. También se personaron efectivos de la Policía Local de La Laguna y de la Policía Nacional.