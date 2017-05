Desiré "lucha por su vida"

La víctima, Desiré V. C., de 24 años, de nacionalidad hondureña, a la que otra mujer le cortó el cuello y la cara el pasado domingo en La Puntilla, en la zona capitalina de Las Canteras, se encontraba este miércoles en estado grave y "delicado", en el Hospital Doctor Negrín, tras haber sido intervenida quirúrgicamente.

"Está luchando por su vida". Así lo aseguró la hermana de Desiré V. C., quien no negó, ni confirmó que la agredida haya perdido un ojo, como se ha señalado en algunos medios de comunicación. "Vamos a dejar que pasen algunos días", puntualizó, triste y compungida, la hermana. "No le puedo contar más porque no estamos autorizados. Cuando lo estemos si le contaré amablemente", concluyó sus cortas declaraciones la familiar de la vícitima.

Otro ciudadano hondureño que trabaja en un local de restauración en la avenida de Escaleritas, que prefirió conservar el anonimato, manifestó que conoce "de vista" a Desiré V. C. de encuentros con compatriotas, además de que de ella le hablaron familiares y amigos comunes.

"Es muy buena chica, muy agradable y buena persona que sólo vino a Gran Canaria, como muchos, para trabajar y ganarse la vida", afirmó este joven hondureño, que agregó que "ella llevará aquí algo más de dos años. Vive con la hermana y estaba trabajando en el cuidado de una mujer mayor, como hacen muchos compatriotas. Le deseo lo mejor y que pronto se recupere totalmente", comentó.

Por otro lado, el titular del Juzgado número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ordenó este miércoles el ingreso en prisión sin fianza por intento de homicidio de la mujer acusada de haber apuñalado a Desiré V. C. el pasado domingo en la zona de La Puntilla, según informó el Tribunal Superior de Justicia.

La presunta autora de esta agresión con un arma blanca es una mujer española, que fue arrestada el pasado lunes por agentes la Policía Nacional. En concreto, se le acusa de haber apuñalado, en torno a las 20.15 horas del pasado domingo, en la cara y el cuello a la víctima de 24 años en un rellano del portal número 13 de la calle Prudencio Morales, en la capital grancanaria.

La mujer agredida se encontraba en parada cardiorrespiratoria cuando llegaron el personal médico y el sanitario de dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario ( SUC), que lograron revertir la parada cardiorrespiratoria. Después, cuando se hallaba estabilizada, fue trasladada al hospital Doctor Negrín.

Según varios testigos y trabajadores de la zona, las dos mujeres habían tenido una discusión sobre las cinco de la tarde, también del domingo, en un supermercado cercano a la calle donde ocurrieron los hechos y donde está el edificio en el que reside la mujer a la que cuidaba Desiré V. C.

Este ataque con un arma blanca en la calle Prudencio Morales, que colinda con el paseo de la playa de Las Canteras ha sorprendido a muchos trabajadores, vecinos y usuarios de la playa. Eso sí, muchos dicen que saben de ellos, pero son reservados a la hora de responder a las preguntas. "Yo sólo sé lo que aparece en los periódicos. También es verdad que conozco de vista al hijo de la señora que cuidaba con chica apuñalada, pero no te puedo decir más", indicó un jubilado, que no es vecino de la zona, pero que a diario va a La Puntilla para reunirse con los amigos.

Una camarera de una terraza próxima al portal del inmueble donde trabajaba la víctima afirmó: "Sí, fue ahí mismo. Conozco a muchos de los vecinos de este edificio, pero no te puedo decir nada. Pregunta a la Policía". Un taxista declaró que conoce "muy bien" esa calle. "Por las noches hay gente con muy mala pinta y dedicada al trapicheo de la droga. Por la mañana, es otra". Por su parte, dos trabajadores de un local de una ONG aseguraron que "es un lugar como otro cualquiera y no hay violencia. Lo que ocurrió es algo puntual".