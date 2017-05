Un profesor particular, detenido en Gáldar por desnudarse ante los alumnos

Un profesor de Gáldar, de 25 años y sin antecedentes policiales, fue detenido por la Guardia Civil de Santa María de Guía como presunto autor de varios delitos contra la libertad e indemnidad sexual de menores de edad. El docente, de nacionalidad española, impartía clases en su domicilio particular en el casco antiguo de Gáldar, donde mostraba contenidos sexuales a los menores.



La Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas comunicó ayer que comenzó la investigación el pasado 1 de mayo, después de que los progenitores de la víctima relataran, en compañía de sus hijos, una serie de supuestos comportamientos ilegales que atentaban contra la libertad sexual del menor por parte de su profesor particular.



Los agentes iniciaron las pesquisas policiales para esclarecer los hechos y recopilaron, entre otra serie de indicios, varias manifestaciones de menores de edad que habían sido alumnos suyos. Además, los investigadores observaron varios detalles importantes en sus gestiones, destacando uno de ellos, que las víctimas no tenían relación alguna entre ellas, pues tienen diferentes edades y acudían a las clases en distintos horarios.



De esta forma la Guardia Civil recopiló varios indicios que llevaron a los agentes a detener al docente el pasado 3 de mayo.



Según la nota, el detenido presuntamente realizaba actos y comportamientos descritos en varios artículos del Código Penal, ya que hacía presenciar a los menores actos de carácter sexual y, por otro lado, exhibía material de contenido pornográfico entre los mismos.



El detenido pasó a disposición del correspondiente Juzgado de la localidad de Santa María de Guía, destaca la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas.