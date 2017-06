Alarma al creer que un hombre llevaba cuchillos encima

Una situación de alarma se produjo en la mañana de ayer al creer que un individuo llevaba armas, al tiempo que supuestamente amenazaba en la zona de La Puntilla, en Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. Tras la alerta de varias personas al teléfono 091, la Policía Nacional intervino en el lugar. Los policías comprobaron que la persona que alteró el orden llevaba cucharas, y no cuchillos. Al no ser delito, no fue detenido, sino propuesto para ser sancionado por alterar el orden.