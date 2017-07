'Sólo quería que apareciese mi bebé, lo demás me daba igual'. Así de rotundo se manifestó Nurdin, el padre del niño de cinco meses que se encontraba en un taxi en el aeropuerto de Los Rodeos cuando un delincuente sustrajo el vehículo.

Nurdin, natural de Fez (Marruecos), que el próximo mes cumplirá 39 años, accedió a contar a la opinión de tenerife el robo del turismo, un Toyota Corolla, donde se encontraba el bebé y la angustia que vivió tanto él como su mujer y su hija de diez años, que el pasado domingo tenían intención de viajar hasta su país natal para que los abuelos y los tíos conociesen al menor.

"Ese día nos disponíamos a viajar hasta Marruecos por lo que decidí llamar a un taxi. Sin embargo, desde la centralita de la empresa nos comunicaron que los vehículos disponibles eran todos pequeños y que la familia al completo más el equipaje no cabían, por lo que opté por solicitar un segundo coche".

Nurdin, que se considera un canario de adopción puesto que su hijo pequeño nació en la Isla el pasado 28 de enero, agregó que "en uno de los turismos viajaba mi esposa con el bebé y la niña de diez años y en el otro lo hacía yo con todo el equipaje. El taxi de mi mujer llegó primero y cinco minutos después lo hizo el mío. Nosotros paramos varios coches más atrás puesto que todo el estacionamiento estaba cogido".

El progenitor se mostró especialmente agradecido a la Policía Nacional, tanto a la de Los Rodeos como a la de la Comisaría de Ramón Pérez de Ayala. Añadió que cuando estaba bajando el equipaje "vi venir a mi hija corriendo hacia mí mientas gritaba 'papá, papá se han llevado a mi hermano'. En ese instante el mundo se me vino abajo. Corrí hacia el taxi donde se suponía que estaba el coche, pero no estaba, el ladrón lo había robado aprovechando que el taxista estaba ayudando a mi esposa. Mientras ella estaba ya en la Comisaría de Los Rodeos hablando con los policías, yo entré con la mirada perdida, todo me daba igual, el viaje, el dinero, todo menos el bebé. Sólo quería que apareciese el niño. Mi mujer me abrazó y trató de calmarme, mientras me decía 'tranquilo, tranquilo la Policía lo va a encontrar'. Pero yo estaba fuera de sí y repetía 'quieren quedarse con el niño, quieren quedarse con él".

Nurdin también tiene palabras de gratitud hacia los taxistas del aeropuerto de Los Rodeos. "Entre ellos se pasaron a través de sus emisoras los datos del taxi, número de licencia y matrícula. Además, el pobre taxista no era el propietario del vehículo sino un trabajador y solo hacía llorar".

La fortuna estaba aliada con esta familia de emigrantes marroquíes puesto que apenas habían transcurrido diez minutos cuando un radiopatrulla de la Policía Nacional se topó en la barriada Juan XXIII con el taxi y, en su interior el bebé.

"Hasta que la Policía Nacional no me comunicó que había aparecido mi hijo yo repetía, 'tíralo todo a la basura, maletas, dinero, todo me daba igual, solo quería que apareciese el bebé. Poco después, llegó a Los Rodeos el dueño del taxi que nos reconfortó a mi familia y al trabajador".

Una vez fue localizado el niño, su familia acudió a recogerlo al lugar ya que fue trasladada por un radiopatrulla. "Ahora estoy empezando a recuperar la confianza. Ya tenemos a mi hijo otra vez con nosotros".

La acción de este delincuente privó lógicamente a esta familia de viajar a Marruecos ya que perdieron el vuelo, además de robarle 128 euros en efectivo al conductor y el móvil.

El caso recayó finalmente en la Comisaría de la Policía Nacional de Ramón Pérez de Ayala, en Santa Cruz de Tenerife, cuyos efectivos trabajan a marchas forzadas para localizar al delincuente, al que al parecer se tiene plenamente identificado, por lo que la detención es cuestión de horas. Se trataría de un sujeto toxicómano y que posee diversos antecedentes por otros hechos delictivos.