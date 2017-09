El abogado del descuartizador de Majadahonda pide su absolución por enfermedad

El abogado del supuesto descuartizador de Majadahonda, Marcos García Montes, ha anunciado este lunes que pedirá la exención de responsabilidad criminal para su cliente porque debido a su esquizofrenia "es una persona que está enferma, que está perdida en el tiempo y en el espacio".

A las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid, donde hoy comienza el juicio oral del caso, García Montes ha señalado que en base a la psiquiatría y a los informes forenses han pedido la exención total para el acusado porque entienden que tiene una "esquizofrenia paranoide permanente".

"Las pruebas de los psicólogos y la psicopatopalogía entiende que la esquizofrenia paranoide es innaccesible, cíclica y progresiva y en este caso se proyecta. El fiscal dice que es episódica, pero nosotros creemos que es permanente. La acusación entiende que no hay enfermedad mental", ha dicho.

Por otro lado, el letrado también ha pedido la libre absolución de Bruno H.V. porque asegura que "no dio autorización" para los registros de su casa y "no reconoce los hechos". "No tiene ni idea de la máquina de picar carne", ha añadido, indicando que será en el juicio cuando responda a otras pruebas e indicios contra él.

En conclusión, García Montes ha manifestado que su defendido no ha cometido delito "derivado de una prueba que es ilícita y no conduce a que se puede estimar".

De momento, durante la mañana de hoy los abogados de las partes están seleccionando el jurado popular, compuesto de nueve personas y dos suplentes. Estaba previsto que a continuación declarara el procesado, una declaración que según su abogado durará unas cuatro horas. No obstante, si se demora mucho la configuración del jurado puede que se postergue hasta mañana martes.