La Policía Nacional no ha recibido ningún aviso sobre atentados en Canarias

El jefe superior de la Policía Nacional en Canarias, José María Moreno, ha asegurado este lunes que no han recibido ningún aviso de inteligencia, similar al que se produjo en Barcelona antes del atentado en las Ramblas. "Verdaderamente no hemos recibido ningún aviso de ese tipo. Pero el plan se mantiene se reciba o no se reciba aviso", aclaró Moreno durante una entrevista en la Cadena Ser en Canarias, recogida por Europa Press. El máximo responsable de los cuerpos de la Policía Nacional en el archipiélago ha explicado que el hecho de que las Canarias sean islas "no quita para que se produzca un hecho de estas características" y que, por ello, se tienen "las mismas precauciones" y se toman "medidas" como en cualquier otro territorio español. "Se toman una serie de precauciones. Es imposible cubrirlas todas pero hay lugares que por afluencia, características turísticas o tiendas --en general donde hay una reunión importante de personas-- son objeto de especial vigilancia", explicó.

Llamamiento a la seguridad privada a no relajarse

Además, Moreno argumentó que desde lo ocurrido en Barcelona se ha insistido e intensificado en la "relación directa" con cuerpos de policías locales así como con empresas de seguridad privada. "Se han mantenido reuniones con personas y directores de seguridad privada para que no haya relajo por parte de los vigilantes de seguridad, que están en todos sitios: centros comerciales, en tiendas, mercados, etc. Para hacerles partícipes de esta preocupación. Todos los que nos dedicamos a la seguridad tenemos que tener en nuestra cabeza cuál es la situación actual", incidió.