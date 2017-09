Dos asiáticos estafan a un turista en Mogán con su tarjeta de crédito

La Guardia Civil del Puesto Principal de Puerto Rico-Mogán, en Gran Canaria, ha investigado el día 18 a dos personas de iniciales H.A.K. y S.B., ambos de nacionalidad extranjera pero de origen asiático y empleados de un comercio, como presuntos autores de un delito de estafa cometido el pasado día 15 en una tienda especializada en electrónica del municipio de Mogán, informó la Policía Nacional.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada en dependencias de la Guardia Civil el pasado día 15 en el que se ponía en conocimiento un posible caso de estafa por parte de un comercio.

La víctima – de nacionalidad extranjera y 54 años de edad- informó a los agentes que en un determinado negocio del centro comercial de Puerto Rico había adquirido, por 75 euros, una tablet; los empleados –posteriormente investigados- se interesaron por saber cuando regresaba a su país con la excusa de configurarle el dispositivo comprado para su uso en su idioma.

De esta manera, al informarles que abandonaría la isla el día 16, la citaron el día 15 por tarde-noche y, una vez en el negocio, le requirieron el pago de cinco euros por las gestiones de configuración descritas; al entregarles la denunciante y víctima la tarjeta de crédito para el pago, los empleados dijeron que les daba problemas para el pago y le pidieron una de débito, con la que supuestamente realizaron sin su consentimiento el cobro de la cantidad de 1.612,29 libras (1755 euros); igualmente le intentan realizar dos cobros más con la tarjeta de débito y los mismos fueron denegados por la entidad bancaria.

Luego le dieron la citada tablet pero advirtiéndole de que no la encendiese hasta el día siguiente por que si no se desprogramaría; sin embargo la víctima no recibió factura del citado pago de 5 euros, pero sospechó al respecto y luego verificó su cuenta corriente, comprobando que le habían cargado 1612,29 libras, dirigiéndose posteriormente a la Guardia Civil para denunciar los hechos.

Los agentes, tras recibir la denuncia y tomar manifestación a los implicados, observaron que la estafa cometida había seguido un patrón o método similar en este tipo de casos.

El pasado día 18, la Guardia Civil reunió las pesquisas policiales obteniendo claros indicios que dieron como resultado la investigación H.A.K. y S.B., como presuntos autores de un delito de estafa, quedando a disposición de los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana.