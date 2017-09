La Guardia Civil ve avances en la investigación del paradero de Diana Quer

El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, aseguró ayer en Lugo que "no se ha dado carpetazo" a las pesquisas para determinar el paradero de la joven Diana Quer, sino que "se está trabajando de forma intensa" y hay determinadas líneas de investigación bastante "avanzadas". Villanueva aseguró que la Guardia Civil sigue trabajando en distintas líneas, aunque no "se publiquen noticias" relacionadas con ese trabajo. Afirmó que "hubiese sido deseable tener resuelto" este caso, pero "se sigue trabajando".Además, aseguró que "no se escatiman medios" y los investigadores continúan "analizando documentación" y otras pistas, lo que ha permitido abandonar o dejar "en un segundo plano" algunas líneas de investigación "para priorizar otras". A preguntas de los periodistas, reconoció que "siempre se trabajó", como una línea más de investigación, en el ámbito de los feriantes.