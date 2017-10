Una conductora arrolla a tres escolares cerca de un instituto de Vecindario

A las 7.33 horas, cuando la oscuridad aún gobernaba las calles de Vecindario, un turismo atropelló a tres estudiantes de 11 y 12 años en un paso de peatones situado a escasos 150 metros de un instituto en la avenida de Las Tirajanas. Una de las afectadas sufrió politraumatismos de carácter grave y tuvo que ser evacuada hasta el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, donde ayer estaba previsto que fuera operada de las heridas. La principal hipótesis sobre la causa del accidente es que la conductora se despistara.

J. C. fue testigo de lo ocurrido. Circulaba dos vehículos por detrás del Hyundai Getz que protagonizó el atropello. En ese momento, los tres estudiantes se dirigían al IES Vecindario para una jornada lectiva más y fueron a cruzar por el paso de peatones que se encuentra a la altura del Estadio Municipal de Vecindario. Entonces, el turismo los arrolló provocándoles heridas. En opinión de J. C., el suceso pudo estar relacionado con un exceso de velocidad por una vía limitada a 50 kilómetros por hora. Cuando pasó por el lugar del accidente, comprobó que tres menores estaban heridos y que necesitaba atención médica urgente. "Eran dos chicas, de 12 años, y un chico de 11", aseguró J. C., quien dio aviso al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 para que movilizara a los diferentes cuerpos de seguridad.

Al lugar se trasladaron en un primer momento los agentes de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana, que comenzaron a elaborar el atestado para conocer el origen del atropello y para regular el tráfico de la zona a primera hora de la mañana. Asimismo, el 112 ordenó la actuación de dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una de ellas medicalizada y la otra de soporte vital básico.

Una de las chicas de 12 años presentaba heridas de mayor gravedad, con diferentes politraumatismos debido al impacto contra el parabrisas y el capó del coche. Por ello, el médico decidió que fuera trasladada de inmediato al Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, donde en la tarde de ayer estaba previsto que fuera operada, según indicaron las fuentes consultadas. Por su parte, los otros dos estudiantes sufrieron heridas menores. Una menor presentaba colisiones de carácter leve y el muchacho traumatismo en el tórax también leve. En ambos casos, la ambulancia de soporte vital básico los trasladó hasta el Punto de Atención Continua de El Doctoral.

Los agentes de la Policía Local desplazados hasta la avenida de Las Tirajanas iniciaron una investigación para tratar de averiguar el origen del accidente. Para ello, tomaron declaración a la conductora. La primera hipótesis apunta a un despiste.