Detenido en Telde por llamar asesinos a los guardias civiles en Facebook

Agentes del Equipo de Delitos Telemáticos (Edite) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Las Palmas detuvieron ayer a un vecino de Telde, identificado con las iniciales F. H. M. y de 34 años de edad, como presunto autor de un delito de odio por insultar a través del Facebook a los agentes del Instituto Armado que el pasado 12 de octubre participaron en los festejos de la Virgen del Pilar en la Comandancia de Las Palmas, a los que llamó "asesinos" y "terroristas". Este delito está tipificado en el artículo 510 del Código Penal y puede conllevar una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de seis a 12 meses.

La Guardia Civil informó ayer en un comunicado de que con motivo de la entrega de condecoraciones, un medio local compartió varios vídeos del acto a través de su cuenta de la citada red social, en los que los usuarios realizaron comentarios. Uno de ellos calificaba a los guardias civiles que participaban en el acto de "terroristas" y "banda de asesinos con más 53.000 asesinatos de civiles en tiempo de paz".

Por este motivo, los agentes del Edite iniciaron las averiguaciones para identificar al presunto autor de los hechos, las cuales dieron resultado positivo y se identificó plenamente al supuesto autor de los comentarios, una persona de iniciales F. H. M., quien en el año 2009 había tratado de ingresar precisamente en la Guardia Civil, aunque no fue admitido por no cumplir con los requisitos necesarios. Ante tales hechos, se procedió ayer a su detención.

El detenido, después de que se redactada el correspondiente atestado policial, quedó en libertad con la obligación de comparecer en la mañana del día 18 de octubre en el Juzgado de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria, donde si así lo estiman las autoridades judiciales podrían determinar la celebración de un juicio rápido por estos hechos, como se señala en la nota.

En el comunicado remitido ayer se resalta que la inclusión de los llamados delitos de odio en el Código Penal "obedece a la necesidad de perseguir una categoría de conductas penales que tienen como factor significativo y común la presencia de un elemento motivador, siendo este el odio y la discriminación ante un determinado colectivo".

Este delito, precisamente, fue el que utilizó la Fiscalía para investigar a Drag Sethlas por su actuación en la pasada gala del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. En aquella ocasión, Borja Casillas, se quitó de la fantasía titulada Mi cielo yo no hago milagros. Que sea lo que Dios quiera, con la que interpretaba a una Virgen; se crucificó como Jesucristo y pronunció frases provocativa como "si quieres perdón, agáchate y disfruta". El Obispado de Canarias condenó la actuación, que calificó de "blasfema", mientras que la Asociación de Abogados Cristianos denunció a Casillas por un "nuevo ataque de odio a los sentimientos religiosos".

La Fiscalía, en este caso, archivó el pasado mes de marzo la denuncia al entender que no había voluntad de ofender sino que se trataba de una "crítica ácida". En cambio, el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha citado a declarar a Borja Casillas por su actuación en las carnestolendas. El pasado 13 de septiembre estaba prevista su comparecencia ante la juez Virginia Egea en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria, pero se suspendió por la ausencia de la procuradora de la Asociación de Abogados Cristiano, que no recibió la notificación y presentó un escrito solicitando la suspensión al alegar que no podía personarse.