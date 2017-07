Gente joven de todas las edades

Entre sus manos sostiene uno de los números de Con Estilo que con más ilusión hemos elaborado. Si por algo nos caracterizamos es por nuestra apuesta por dar a conocer nuevos proyectos y creadores, rostros anónimos que desarrollan su trabajo en Canarias o de canarios que lo realizan en el exterior. Por eso, por demostrar que en cada uno de los 24 números publicados con anterioridad no es casualidad que sus páginas recogieran historias de personajes novedosos e interesantes, nos hemos echado la manta a la cabeza para realizar este especial de julio y agosto donde todos sus protagonistas son o desconocidos para los medios o muy poco frecuentes en ellos.

Prestaremos atención a jóvenes como la cantante y compositora afincada en Canarias Karen Méndez, cuyos vídeos musicales acumulan 56 millones de reproducciones en YouTube, una cifra de vértigo para una artista que aún no ha publicado disco, y cuya historia sirve también para entender cómo ha cambiado el mundo de la música en su relación con los consumidores. Las nuevas tecnologías nos acercan también al trabajo del más joven creador de la familia Millares, Marcos Cabrera Millares, un chico de 20 años con una personal visión del fotomontaje; desde las artes escénicas llega la labor de Aarón Santana, otro joven canario, gerente de producción en los más importantes espectáculos y festivales teatrales y musicales que recorren en la actualidad España, o el caso de Patricia Santana, una escritora que vende su obra sólo a través de la plataforma digital Amazon.

Todos ellos -y algunos más que descubrirán en estas páginas- nos enorgullecen. Y también nos hacen sentir útiles porque la filosofía de Con Estilo no sólo se basa en el lujo y las tendencias emergentes: también nos mueve la colaboración. No somos nada sin la red de colaboradores que se ha ido tejiendo a lo largo de estos años entre quienes formamos la revista y nuestros cómplices, esos que mandan un whatsapp de madrugada para contar que hay un cocinero tinerfeño triunfando en un local de lujo en Mallorca o que te chivan desde Estambul que un canario está conquistando el mundo del lujo con una firma de bolsos que son auténticas joyas. Además, nos alegra que el pintor canario Aythami Sánchez, afincado en Barcelona desde hace 14 años, se estrene con nuevos proyectos en Con Estilo. Aythami ronda los 40 años y está bien mencionarlo porque haber titulado Novísimos este número no tiene nada que ver con ser de más o menos edad.

Nuestros ´novísimos´ son otra cosa: "Gente joven de todas las edades", como gustaba definir a su variadísima, genial y creativa clientela la propietaria de Utopía, una de las discotecas míticas de los años 80 en Las Palmas de Gran Canaria. Pasen y lean. Y si les apetece, bailen. ¿Por qué no?