Tal vez nunca sea feliz

A los críticos les gusta decir que la especialidad de Sylvia Plath era el sufrimiento. La etiqueta es efectista y las cosas algo más complicadas. A Plath, cuyo suicidio en 1963, a los 31 años, truncó una de las voces poéticas femeninas más audaces e impresionantes del siglo XX, le interesaba explorar el complejo laberinto de la feminidad, una prisión que la atenazaba desde su infancia en el barrio de Jamaica Plain de Boston, como demuestran estos Diarios completos que ven por primera vez la luz en España, publicados por la editorial Alba, en edición de Juan Antonio Montiel y traducción de Elisenda Julibert. En ellos, Plah se muestra ilusionada y, al mismo tiempo, cargada de deseos inconfesables: "¿Qué puede haber más hermoso que ser virgen, pura, joven y llena de vida?... (Ser violada)."

La vida de la autora de Ariel fue un despeñadero que ella trató de exorcizar a través de la escritura, ya fuera en un poema, en una novela o en varios cuadernos a modo de diario como el que nos ocupa, sobre el que durante mucho tiempo pesó la prohibición expresa de que vieran la luz íntegramente. El poeta Ted Hughes, marido de Plath, selló dos de los diarios de la poetisa (los correspondientes al periodo entre agosto de 1957 y noviembre de 1959, los años más conflictivos de la pareja) y estableció que no podrían abrirse hasta el 11 de febrero de 2013. No obstante, antes de morir en 1998, Hughes retiró esos sellos y publicó Cartas de cumpleaños, un libro donde se reunían los poemas que, a lo largo de las últimas décadas, le había escrito a su mujer en silencio.

Plath sufría un trastorno bipolar, aunque murió sin saber que lo padecía. Estaba dotada de una sensibilidad poco común para el mundo y las personas corrientes, y se desesperaba cuando sentía que el mundo le daba la espalda o cuando sencillamente necesitaba noticias del exterior que no llegaban: "No llega correo, no me han publicado nada desde principios de octubre y ¡he mandado montones de poemas y cuentos! Por no hablar de mi libro de poemas. Ni siquiera ha llegado la carta de Ted con los detalles del premio que ganó, así que hasta del placer indirecto estoy privada. Llegan las facturas. No he escrito nada [...] Una vez más siento la distancia que existe entre mi deseo o mis ambiciones y mis limitadas capacidades. [...] Ahora vuelvo a tener la sensación de que jamás seré capaz de escribir una historia interesante ni un buen poema".

Escritos con honestidad, lucidez y sentido de la inmediatez, en los Diarios completos de Plath hallamos a escritora encontrándose a sí misma y abriéndose paso entre la materia espesa de lo que el mundo le ofrece, que es más bien poco comparado con lo que le ofrece a su marido. En una entrada fechada el 16 de abril de 1956, Plath escribe: "Asunto: Ted. Has aceptado su existencia; estabas desesperada y sabes el precio que tendrás que pagar. [...] Soy consciente de su suerte absoluta y de su fuerza, de que me arrolla a su paso, me deja atrás, avanza en pos de otras cien mujeres, de otros cien poemas ( 'Cuando más hago el amor más puedo hacer el amor'). [...] Ahora sabes que nunca conocerás a otro poeta gigantesco y dotado como Ted (te hace sentir diminuta: está muy seguro de sí); no es cariñoso y no puede darte amor, solo su cuerpo. Considérate afortunada de que se haya dignado clavarte la daga; nunca te quejes, ni te amargues, ni pidas más que la mera consideración que se debe a todo ser humano".

La entrega absoluta y lúcida a Ted, el amor de su vida, no hizo de Plath una mujer feliz, pero si acaso una escritora brutalmente sincera volcada en contar detalladamente en sus cuadernos desde la primera punzada de deseo pasando por el éxtasis, la calma, la ruptura (Plath y Hughes se separaron en octubre de 1962 después de que ella se enterara de la infidelidad de él) y la depresión. Todas las estaciones que hay que recorrer en el vía crucis amoroso que para ella terminó una fría mañana de 1963, en su dúplex en el número 23 de Fitzroy Road en Londres. Aquella mañana Plath se levantó temprano, preparó el desayuno a sus dos hijos pequeños, metió la cabeza en el horno y cocinó su propio cadáver. No hay que olvidar la primera frase con la que se abren sus Diarios completos: "Tal vez nunca sea feliz".