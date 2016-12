La llegada de Ted Chiang

No sólo de series como la multipremiada Canción de hielo y fuego de George R. R. Martin vive el lector de novelas de fantasía y ciencia ficción. Hay también títulos aislados que, pese a no pertenecer a ninguna serie, son importantes en la historia del género. Uno de esos títulos es La historia de tu vida de Ted Chiang, recientemente llevado al cine con el nombre de Arrival [La llegada], por Denis Villeneuve. La historia de tu vida es una de esas obras que ponen (algo de) orden en el caos de la ciencia ficción de los últimos años. El guionista Eric Heisserer contó la conmoción que le causó su lectura: "Se quedó conmigo. Me ensombrecía durante el día y se cernía sobre mí cuando dormía. Sabía que quería trasladarla a la gran pantalla, pero no tenía idea de cómo hacerlo, o con quién. Sólo sabía que tenía que encontrar la manera. Aquella fascinante ficción era a la vez intelectualmente vigorizante y emocionalmente verdadera".

Cuatro lustros y catorce relatos ha tardado en llegarle el éxito a un escritor que nunca tuvo prisa en mostrar sus cartas. La historia de tu vida se publicó por primera vez en 1998 en la revista Starlight 2, obteniendo el premio Nébula y el Theodore Sturgeon Memorial. En 2002, La historia de tu vida dio título a una antología de relatos compuesta por La torre de Babilonia (1990), Comprende (1991), Dividido entre cero (1991), La historia de tu vida (1998), Setenta y dos letras (2000), La evolución de la ciencia humana (2000), El infierno es la ausencia de Dios (2001), ¿Te gusta lo que ves? (2002), que ganó el premio Locus. En España la publicó la editorial Alamut en 2004, eso sí, sin pena ni gloria, hasta que su reedición 2015 encabezó esta vez la lista de los libros más vendidos en la tienda de internet Cyberdark.net.

La inocencia que desprenden los primeros relatos de Chiang, y más si nos remontamos a la era preinternet, no es comparable con nada. Puede que luego llegaran historias más trabajadas como The Lifecycle of Software Objects [El ciclo de la vida de los objetos de software], pero nunca se puede recuperar esa fuerza bruta que se tiene cuando no se sabe que hay al otro lado de la puerta. De haberlo sabido, cuesta pensar que Chiang hubiese tenido la osadía de entregar al mundo una historia sobre una invasión alienígena que tiene como propósito enseñarnos su escritura logográfica, una escritura que permite a quienes la descifran expandir su consciencia a lo largo del tiempo.

Con una producción escasa (pero selecta), sustentada en la rigurosa emoción, la llegada de Chiang a la ciencia ficción es lo mejor que le ha sucedido al género desde la aparición de Ursula K. LeGuin en la segunda mitad del siglo XX, pese a que nunca ha obtenido el éxito comercial de otros autores. Afortunadamente, los tiempos están cambiando. En los últimos años, se está dando no sólo un nuevo resurgir del género, sino también un nuevo combate abierto por ocupar el lugar que merece. Y es que, como decía la autora de La rueda celeste, "la ciencia ficción no es algo menor. Y no es solo, ni especialmente, la Enterprise, Star Wars o las tropas del espacio. Significa experimentar con la imaginación, responder preguntas que no tienen respuesta. Implica cosas muy profundas, que cada viaje es irreversible".