"Manrique y Gonzalo Chillida comparten ética y estética"

Gonzalo Chillida (San Sebastián 1926-2008) fue un pintor fascinado por la naturaleza, por sus ciclos, sus metamorfosis y sus interrogantes insolubles. Su hija Alicia habla de su obra, que ahora se expone en Lanzarote

Coetáneo y amigo de César Manrique, con quien compartió esta subyugación, una exposición en el Museo Internacional de Arte Contemporáneo de Lanzarote comisariada por sus hijos Alicia, exdirectora del CAAM, y Javier Chillida, recorre su trayectoria para contextualizar una de las obras de este artista silente, incluida en la colección del centro.

¿Cómo han estructurado la muestra?

La hemos concebido para contextualizar un cuadro de Gonzalo que forma parte de la colección de la Fundación César Manrique depositado en el MIAC, una pintura de 1975 de la serie Arenas que compró el propio César. Javier y yo hemos estructurado la muestra de forma cronológica, a partir de los años sesenta, momento de madurez de Gonzalo, y por eso arranca con la Subida al Ratón de Guetaria, un conjunto de cuadros de pequeño formato. Las pinturas sobre este monte guipuzcoano, a donde iba a recoger fósiles, reflejan ya su amor por la propia tierra, por el paisaje, proyectado después en series como Arenas, en la que hemos hecho especial hincapié; Bosques, donde predominan las pinturas sobre el bosque navarro de Mugakosoro, y Cielos, la última serie. La visión de conjunto permite captar la trayectoria de Gonzalo como un ahondamiento constante en los mismos motivos.

La mayoría de los cuadros de la serie 'Arenas' no constituyen vistas panorámicas, sino concentraciones en puntos de la orilla de los que el mar acaba de retirarse. Son lugares en los que no hay un yo fuerte que se proyecta en ellos. Al contrario, el yo se evapora.

Hay en Gonzalo una aceptación del continuo cambio en la naturaleza. De algún modo es como si la identidad del artista no fuese la última palabra, como si la última palabra la tuviese la naturaleza misma. La evolución se produce a base de ahondar en los mismos temas, reiteradamente, como en una meditación.

Es notorio el perfume de Oriente en estas obras.

Eso se lo decía mucha gente y él se sorprendía. A veces me decía: '¿De dónde me vendrá a mí esto de Oriente?'. Uno de los pocos textos que escribió es un poema que dice sencillamente "La mar se retira, el cielo". Su amigo el poeta Joaquín Gurruchaga le decía que pintaba haikus y eso es lo que escribió. No obstante, creo que el soplo de Oriente le viene a través del último Monet.

El de 'Giverny'.

Sí, el pintor casi ciego que ya no es impresionista sino simbolista, que pinta la naturaleza que está interiorizada ya en él.

Tras la irrupción de las vanguardias el paisajismo en arte resultaba anacrónico, pero en los años sesenta con la crisis de las vanguardias, y también con la crisis ecológica, el paisaje retorna con fuerza al arte. La obra de Gonzalo Chillida es un caso claro. Éste es uno de sus lazos con Manrique.

Desde luego. Aquí se establece un diálogo entre el agua y el fuego, entre dos artistas que aman su tierra y la convierten en el motivo central de su obra, desde diferentes latitudes geográficas y sensibilidades. Cuando el MIAC nos hizo este encargo, mis hermanos y yo nos pusimos muy contentos porque Manrique, a quien conocimos de pequeños, dejó una huella honda y alegre en casa. En su pasión por la naturaleza ambos comparten no sólo posiciones estéticas sino también éticas. Manrique y Gonzalo se conocieron en la galería Sen de Madrid en 1974 y entre ellos tuvo que haber una suerte de comunión. Por algo Manrique visitó a Gonzalo en San Sebastián y Gonzalo vino también a Lanzarote invitado por Manrique.

Es curioso que el cuadro que compró Manrique sea una arena seca, no diluida con el agua marina, una pintura extraña en la trayectoria de Gonzalo Chillida.

Sólo conocía esta pintura por reproducciones, algunas de alta calidad, pero cuando la vi en el MIAC me emocioné porque, efectivamente, es un cuadro extraño. No es una arena acuosa como la que solía pintar, sino seca, casi volátil, desértica. Sólo conozco otro cuadro similar: el que pintó en 2012 cuando murió su hermano Eduardo.

En 'La idea del norte', el documental sobre Gonzalo Chillida que dirigió usted, se hace hincapié en su necesidad de pasar un mes al año en el bosque navarro de Mugakosoro junto a otros amigos, comiendo de lo que cazaban y recolectaban.

Era un grupo de amigos de la infancia y gente de los pueblos de alrededor. Vivían en una caseta prefabricada que guardaban en verano y montaban cada invierno. Comían básicamente setas y palomas. Después de estas estancias Gonzalo llegaba a casa con greñas y barba, con olor a caza. Ésta era una disculpa, como lo era su afición por la pesca, para alimentar su trabajo, ya que ambas le llevaban a establecer una intimidad, una lucha cuerpo a cuerpo con la naturaleza. Los cuadros sobre Mugakosoro, como otros, partían de motivos que retenía mentalmente y que luego pintaba de memoria. También utilizaba la cámara fotográfica y el súper 8. En la última gran retrospectiva de Kutxa, en San Sebastián, el pasado mes de Abril, mostramos por primera vez una gran selección de sus fotografías. Dado su número, lo que en principio era simplemente una herramienta técnica de captación de la imagen, acabó siendo un referente que revela la dinámica interna de la pintura.

Su última serie, 'Cielos', hace pensar en la estética pintoresca del XVIII.

También en Glenn Gould, de donde sacamos el título del documental, La idea del norte. De nuevo estamos ante la huella de otro infinito como lo es la arena, un paisaje en el que el yo se disuelve, un escenario físico transformado en paisaje mental. En esta serie se puede incluir igualmente su proyecto de mural para el Pabellón de Igueldo, nunca realizado. La única colaboración con arquitectos que llegó a materializar es el mural en la Iglesia de Benta Berri.

Un año antes de morir, Gonzalo Chillida pinta la marina grisácea, más romántica que oriental, que cierra la exposición. Más que en la fusión con la naturaleza, este es un cuadro que transmite el deseo y la sensación de imposibilidad de fundirse con ella.

Este cuadro, el último que hizo, lo pintó cuando estaba enfermo y presentía la proximidad de la muerte. Después de concluirlo dijo: 'Ya no puedo más'. Gonzalo era un hedonista, como Manrique, amaba la vida. En cierto modo sí, este cuadro tiene un halo de desasosiego romántico. Hay en él un eco del Monje mirando al mar de Caspar Friedrich.