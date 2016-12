Poema de la diferencia

Autobiografía de Rojo, subtitulada Una novela en verso, es la obra de Anne Carson (1950) más apreciada por la crítica norteamericana. La escritora canadiense, autora de libros donde los poemas interaccionan con los ensayos, ha sido abundantemente traducida en España y cuenta entre sus avalistas con el omnipotente Harold Bloom, al que sin embargo conmueve más la vena elegíaca de poemas como "El viejo cárdigan azul de mi padre" que cualquiera de sus misceláneas, excepción hecha, quizá, de La belleza del marido, donde en vez de alternar la escritura poética y la ensayística, Carson funde las dos vetas de su venero con resultados que ningún otro de sus trabajos iguala.

Para Carson, "los hechos son un sustituto de las historias", pero sólo porque reconoce que ella no tiene "historias en la cabeza". Autobiografía de Rojo, la novela, nace pues con una limitación que echaría para atrás a cualquier narrador; no así a la canadiense, que acostumbra a dejar que las historias se las aporten otros; en este caso, el poeta lírico griego Estesícoro (h. 630- h. 550 a. C.), en cuya Gerioneis (ochenta y tantos fragmentos) se relatan las andanzas del monstruo mitológico Gerión, al que Heracles mata en el décimo de sus doce célebres trabajos. (De sus alas rojas y su ganado rojo procede el título de la obra.)

Como en otras ocasiones, la erudita en el mundo griego que Carson es se detiene primero a tratar (y a jugar con) las fuentes de su relato. Y se divierte y nos divierte sirviéndonos, entre otros materiales, una libérrima traducción (por llamarla de alguna manera) de dieciséis fragmentos de la Gerioneis, una hilarante "entrevista" con su autor a modo de epílogo y tres apéndices sobre la cuestión, a todas luces crucial, de si Helena, la de Troya, privó de la visión al lírico griego.

Esto último parece tener escasa relación con el mito de Gerión, pero no con el tratamiento que Carson le da en su relato, pues en el ensayo que abre el libro ella se refiere a su fuente como a alguien que supo "correr los pestillos del ser"; es decir, descargar a los adjetivos de su misión de "sujetar cada cosa de este mundo a su lugar en la particularidad". La canadiense fantasea humorísticamente con la posibilidad de que en la operación de "desprender el epíteto de la figura de Helena" (un epíteto relativo a su condición de "meretriz") fluyera "una luz tan intensa que quizá" cegara a Estesícoro. Y es en esa relación más libre, más arriesgada, entre sustantivo y adjetivo (volcada en lo subjetivo-lírico, no en lo objetivo-épico) donde Carson encuentra una grieta para colarse en el mito y traer al viejo monstruo hasta el presente. Porque es "un ejemplo más manejable", dice; o sea, porque se presta mejor a su juego de anacronismos, quedara ella, o no, cegada por el rojo antes de erigir a Gerión su gran bloque en verso.

Porque una vez digeridos los materiales adicionales (sobre todo, el ensayo sobre política adjetival y los apéndices, uno de los cuales es la versión de la Palinodia de Estesícoro en la que H. D. funda su épico Helena en Egipto), una vez gozadas esas diversiones y perversiones, digo, hay que enfrentarse a la novela, a sus 47 capítulos o poemas, y aquí ya no resulta tan fácil reírse, dado que Carson despega casi por completo a su criatura de su antecesor mitológico y la convierte en el protagonista de un relato sobre la asunción y defensa de la propia diferencia: un mito moderno que puede rastrearse sin demasiada dificultad en la "traducción" de algunos de los fragmentos de la Gerioneis: "El primer día la madre de Gerión lo llevó de la mano a la / Escuela Le alisó sus alitas rojas y lo empujó / a través de la puerta".

El problema, con todo, no es lo que Carson hace, sino cómo lo hace, y decidir si la hibridez del texto le permite adquirir en algún momento una naturaleza propia; porque a medida que uno lee tiene la impresión de que su autora lo puso en verso para ganar un prestigio que la prosa (la novela en tanto que novela) le negaría. Como refiere en su introducción Jordi Doce, traductor de la obra, la propia Carson confesó en su día que la novela "estaba toda en prosa al principio y era muy densa, muy pesada", así que para que sus líneas se movieran "con más agilidad, con más elegancia", las dispuso en renglones cortados. Suena a disculpa o a mistificación, aun cuando haya que conceder que la suma de elementos narrativos (diálogos, descripciones, trama argumental) y poéticos (imágenes, indeterminación, simbolismo) produce un objeto literario muy seductor y sin ningún referente conocido: ni Paradiso ni, desde luego, Aurora Leigh, ni nada entre la novela poética y el poema novelado que estos dos trabajos, respectivamente, representan. Lo de Carson es diferente, tanto como lo es su introvertido Gerión del de Estesícoro, y su Heracles hipster del héroe de las doce pruebas; y puede que sea esa diferencia -la marca distintiva que buscan las personas en nuestros indistintos tiempos- la que en última instancia nos dé la medida de los éxitos tanto como de los fracasos de su creación. Entre los primeros, el angustioso ritmo que va generando esa combinación de versos largos y cortos (muy útil para los diálogos) que Doce logra trasladar con acierto; entre los segundos, una preponderancia de lo simbólico sobre lo psicológico que revela la condición eminentemente poética del artefacto, y que llega a su culmen con la decepcionante traca final de descripciones de fotografías tomadas por Gerión (monstruo que se refugia en la imagen) a medida que se va aproximando al volcán peruano donde debe encontrarse, por fin, a sí mismo.