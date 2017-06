Ecos de la nueva ola británica

Con otra sobria y atractiva portada realizada por la dibujante Leela Corman, John Darnielle publica su trabajo decimoquinto que, como siempre, se resume en un paseo por un pop construido principalmente a través de los medios tiempos que tiene como principal referencia la música de la new wave de Elvis Costello, Nick Lowe o Graham Parker. Un ejemplo paradigmático es el power pop vitaminado de Unicron tolerance o los arreglos de cuerda de The grey king and the silver flame. Pero en esta ocasión hay enlaces con los Sniffin' and The Tears ( We do it different on the West Coast) con alguna pincelada de los mismísimos Crowed House.