Una tradición a buen recaudo

Con su debut se convirtieron en una de las bandas independientes más elegantes de los últimos años en Inglaterra facturando un decálogo en el que cabía formaciones tan exquisitas como Television, Wire o The Pastels. Ahora el grupo de Reading realiza otra exhibición de delicatessen sonora con este trabajo en el que incluso abren su abanico a formaciones más psicodélicas como Spectrum ( Dead museum) o Suicide ( Everything all the time). Con una portada que recuerda los collages artísticos de Mark E. Smith en The Fall, la banda representa la esencia de una tradición insobornable que, afortunadamente, no se ha perdido en su país.