La más agradable experimentación

La artista israelí, ex integrante de The Secret Sea, no se ajusta a ningún estilo en este debut en el que predomina su rotunda personalidad. Comienza con un Baikada que es puro pop electrónico de una solemnidad dance parecida a Anne Clarke con voz hablada inclusive. Sigue con la fenomenal experimentación de Dance while you shoot que mete en un mismo saco la música industrial ¡y el r&b! Incluso emula a los Portishead en la canción que titula el disco y sorprende con ejercicios de trance ochentero en piezas diminutas como Quiet one que sirven de unidad a todo el conjunto. Una obra tan recomendable como inclasificable.