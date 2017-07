Un ejercicio de ruido asequible

Su estilo ha sido denominado como drone folk. Y en esta definición cabría el tema inicial, 7 years, donde la acústica se mueve bajo un manto electrónico . Pero las siguientes dos piezas, Breathalyzer y I wanna destroy, son un intenso ejercicio de noise y krautrock que recuerda a su anterior banda Owns de la que rescata algunos temas. El tercer disco de la artista estadounidense, conocida popularmente como EMA, muestra su talento para ser fiel a sus principios experimentales aportando melodías más asequibles, una muestra de que el ruidismo puede ser toda una puerta al éxito como sucede en las majestuosas Blood and chalk y Down and out.