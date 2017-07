Un paseo por la campiña inglesa

El tercer disco de la cantante británica preserva la ortodoxia de sus anteriores obras con una atmósfera algo más intimista en la que crea un estilo propio cuya columna vertebral pasa por Judy Collins, Lucinda Williams y Liz Phair, aunque a veces se desvíe por el gospel ( Love song) o el pop-rock ( Find myself). Sin embargo, la artista de Warwickshire tiene momentos en que emula a la primera Suzanne Vega ( Strangest of ways) y realiza ciertos ejercicios experimentales similares a Joni Mitchell ( Second change). Se despide con un ejercicio de cuerdas ( I can't change it all) en un álbum que se escucha casi como una historia, como una unidad.