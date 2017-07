Manuel Ojeda-Deurvan Artiles, hablando sobre el obispo Miguel Serra, llegado a Las Palmas en noviembre de 1923, tiene un texto de inigualable filosofía, y le dejo explicarse a él: "Doña Isabel González, que venía del sermón que el obispo había pronunciado en nuestra Catedral de Santa Ana, arrebujada en su mantilla, con pasito ligero, corto y cara arrebolada, pasó de largo ante las vecinas con las que se cruzó, entre ellas mi tía Quica Artiles que le dijo: Isabelita, ¿no nos dice nada de cómo estuvo el sermón? ¡Ay, mi niña!, contesta: Estuvo precioso, el señor obispo dijo unas palabras muy bonitas que hizo llorar a todos los presentes; estoy emocionada, me he venido secando las lágrimas. ¿Y qué dijo, Isabelita? Y esta contestó: Chiquilla, estaba tan lejos y con esta sordera, apenas oí nada. ¡Pero qué verdades dijo!". Je, je. Pues nos vamos a enterar de cómo se mejora esta, como menos, afirmación llena de thaumazein (asombro, por hambre de conocimiento, en griego antiguo). En ocasión pasada pudimos ver cómo una consejera del gobierno canario, de Cultura, Inés Rojas, se jactó públicamente de haber hablado nada más y nada menos que con el Doctor Gregorio Chil y Naranjo, cuando que éste, prócer del Museo Canario, había fallecido a principios del siglo XX, concretamente en 1901; la consejera afirmó, en sede parlamentaria, que "estaba en contacto" con Don Gregorio, y que dicho contacto permitiría dilucidar las "posibilidades de ayudar", a fin de que la institución siguiera adelante. Pero esta que sigue es mejor. Fue en el pleno municipal de Santa Cruz de Tenerife del 11 de noviembre de 2008, dirigido por el entonces alcalde Miguel Zerolo, actualmente con problemas con la justicia por la compraventa municipal del frente de la Playa de Las Teresitas. Una de sus concejalas, Esther Sarrautte, había sido interrogada por Odalys Padrón, miembro de Ciudadanos de Santa Cruz, acerca del desalojo de un local que había sido cedido por el Ayuntamiento de Santa Cruz a dos Organizaciones No Gubernamentales (ONG, en acrónimo). Se trataba de ATAN y Amnistía Internacional. La pregunta había sido hecha tres meses antes, con lo que había tiempo para estudiarla. La respuesta de Sarrautte, que podemos ver en el video "https://youtu.be/tlqP6TGDKrY", es demoledora: "la relación de locales que usted me pide y me solicita, con la sigla O Ene Ge, en Patrimonio no figura ninguno. Sí figuran otras asociaciones como San Miguel, Cruz Roja, etcétera, pero con esas siglas no". Se hace un silencio raro, el alcalde intenta que Don Guillermo Guigou no empiece a hablar indignado, y al final le cede la palabra y éste le aclara a Sarrautte: "ONG es Organización No Gubernamental, la misma palabra lo dice, pase de pernocta: dormir fuera del cuartel ¿me comprende? ...". Si ven el video, no tiene desperdicio, yo no aguanto la risa y a veces lo pongo para animarme, sobre todo en el momento en el que Doña Esther pide la palabra para responder y le aclara al Doctor Guigou que a ella esa información se la han pasado, y que posiblemente esas siglas signifiquen lo que el Doctor Guigou dice (a esas alturas del video notablemente enfadado). Y entonces, toma la palabra el Señor Alcalde y habla, para disculparla, de una "concanetación" de errores, intenta decirlo bien, pero no le sale hasta la tercera ocasión. El video, de 7:01 minutos y con 192.596 visualizaciones al día de hoy en que escribo estas letras, es genial. A mí me da un ataque de la risa cada vez que lo veo, puesto que parece una obra teatral, pero tiene un background de desconocimiento supino y público que da que pensar al que lo visualiza, de cómo estando en manos de políticos tan proclives al analfabetismo, luego las instituciones, mal que bien, van funcionando. Será cuestión, podemos pensar, de que el lenguaje y los hechos están un tanto divorciados, como cuando esta última semana, oyendo la radio, escuché de boca de un señor de izquierdas muy bien formado, un "bla, bla, bla" en el que intercalaba la tan manida fórmula "trabajadores y trabajadoras", "ciudadanos y ciudadanas", etcétera, y justo cuando iba a citar al colectivo de los empresarios, entonces se olvidaba siempre de la distinción de género y sólo eran masculinos: empresarios y punto. Es decir, la corrección política no es tal, sino un dique para encauzar y distinguir lo bueno de lo malo, en versión del orador. La política, hoy, transcurre por unos vericuetos singulares en los que el lenguaje es una herramienta más que califica el sello partidista y? el de la ignorancia supina.