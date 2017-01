La energía del comienzo

Y así, entre compras, comilonas, emociones y turrones se nos han pasado las fiestas más familiares del año. Es una verdadera sacudida, te pegas un mes que cada día es mas estresante que el anterior. La verdad, se puede entender y sobre todo respetar a quienes no son partidarios de que lleguen las navidades por muchas razones: porque echan de menos seres queridos que ya no están, porque no están económicamente preparados para afrontarlas o porque hay crisis en su relación de pareja. Por lo que sea, hay personas a las que no les hace especialmente felices el momento navideño.

Sin embargo, hay una manera que las enriquece y que da un sentido más positivo a estas fechas, y es el compartirlas con los más pequeños. Cuando ellos llegan a casa, desde la Nochebuena hasta Reyes no tienes tiempo sino de entrar de lleno y ponerte en marcha. Cuando no estás montando el árbol estas haciendo el Belén, empaquetando regalos, engalanando mesa o viendo la llegada de los Reyes Magos de Oriente. Ellos te ayudan a disfrutarlas. Ahora ya pasó. Espero que no hayan recibido mucho carbón. Toca poner toda la energía para vivir con ganas este año nuevo. Felicidades.

Como cada año, ha habido tiempo para que se celebrara la comida anual de padres e hijos y reunir ya a tres generaciones con el mismo fin, el de continuar con la tradición del encuentro y estar unidos año tras año, viendo como crecemos los unos y los otros. Momento que en esta ocasión lamentablamente me perdí, y de todo el año es realmente el encuentro con amigos que más he echado de menos. Ellos forman mi mejor equipo.

Y ahora, a disfrutar de todo lo que nos depara este año que tan buenas vibraciones me da. Comenzamos con la inauguración del 33º Festival Internacional de Música de Canarias, que arranca hoy sábado en el Auditorio deTenerife Adán Martín con La Mahler Chamber Orchestra, una de las formaciones de cámara mas prestigiosas de Europa. Mañana domingo la escucharemos aquí inaugurando en el Auditorio Alfredo Kraus. Ambos conciertos dirigidos por el joven maestro checo Jokub H rusa y con Frank Peter Zimmermann como violín solista. Allí estaremos.

Quiero felicitar a Sergio Alonso, al leer con alegría que su empresa Domingo Alonso Group fue reconocida y premiada en 2016 por su Trayectoria Internacional por parte de la revista Actualidad Económica. También recibió el Premio Canario a la Excelencia Empresarial otorgado por el Gobierno regionalo. Sergio Alonso además siempre ha sido un apoyo para nuestra cultura. Recuerdo los inicios del CAAM; él fue uno de los primeros socios al que tuve el placer de inscribir. Siempre se le ve junto a su familia en actos relacionados con la música y el arte. Enhorabuena.