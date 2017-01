"Nuestro sonido se mantiene en el pop oscuro, pero algo más electrónico"

Jaír Ramírez, natural de Icod de los Vinos (Tenerife), es el rostro detrás de Pumuky, una de las bandas canarias más consolidadas en el escenario nacional y que completan Noé Ramírez, Adán Zeus Gutiérrez y Guillermo González. Al abrigo de su cuarto disco Justicia Poética (Jabalina Música, 2015), la banda cruzará el Atlántico para emprender una gira en Latinoamérica pero, antes de la aventura, desgranará algunas canciones en dos conciertos privados en la Asociación Atlas, en la capital grancanaria, en los que les acompañará la artista Lía Ateca con los visuales. Aunque ambas plazas se cubrieron a la velocidad del rayo, el líder de Pumuky revela algunas claves sobre los pasos de la banda.

¿Cómo nace la idea de celebrar dos conciertos privados en la Asociación Atlas antes de partir a Latinoamérica?

Todavía estamos dando conciertos de presentación de nuestro último disco, Justicia Poética, aunque ya haya pasado algo de tiempo desde que lo lanzamos. Pero estos conciertos serán como un calentamiento porque dentro de 10 días iniciamos esa gira por Latinoamérica, donde daremos algunos conciertos en algunos festivales de Perú y Chile. Y antes de marcharnos, queríamos dar algunos conciertos en casa, tanto en Gran Canaria, este fin de semana, como en Tenerife, el fin de semana próximo. Además, las dos plazas de hoy y mañana en la Asociación Atlas se llenaron bastante rápido, así que estamos muy contentos.

¿Cuál será el formato de los conciertos en Atlas en un aforo reducido de 40 personas?

En estos conciertos repasaremos las canciones de Justicia Poética y, por esa cuestión del espacio, hemos preparado un set especial pensado específicamente para Atlas, por lo que los conciertos serán algo más íntimos.

¿Cuáles son las claves principales del disco Justicia Poética y en qué aspectos se distingue de trabajos anteriores?

Justicia Poética es nuestro cuarto disco y también lo editamos con Jabalina Música, un sello discográfico independiente de Madrid, que es de los más antiguos de la explosión indie de los 90 y con el que trabajamos desde nuestro segundo disco, El bosque en llamas. En cuanto a las claves de Justicia Poética, si tuviera que señalar alguna diferencia con respecto a trabajos anteriores, diría que el sonido, aunque se sigue un poco la misma línea musical, sí es quizás un poco más electrónico. En este disco cambiamos las baterías por samplers y cajas de ritmo, e introducimos más sintetizadores. Por lo tanto, esta variación es quizás lo que le da un sonido más diferente a Justicia Poética con respecto al resto de nuestra discografía. El sonido se mantiene en el pop, un poco oscuro, pero en esta ocasión tiene un corte algo más electrónico.

¿Cómo ha sido la acogida de sus seguidores?

La verdad es que la acogida del disco ha sido muy buena y estamos muy contentos. Aunque ya hace algo más de un año que lo publicamos, en este tiempo hemos tenido la oportunidad de presentarlo por gran parte de la península, donde hicimos unas 15 presentaciones, así como algunos conciertos más por Canarias. Y ahora regresamos por fin a Latinoamérica, donde no es la primera vez que estamos, porque en 2014 estuvimos en México, pero sí será la primera vez que vamos con este disco.

¿Cómo fichó la banda por el sello Jabalina?

Nuestro contacto con Jabalina viene desde hace bastante tiempo, desde que éramos como un grupo maquetero que se dedicaba a grabar sus maquetas y sus demos, que es algo que ya no se estila tanto. Entonces, en 2007 o un poco a antes, les enviamos algunas maquetas y les gustó lo que escucharon, así que al año siguiente nos ficharon. Así era como se hacían las cosas antes, porque ahora las cosas han cambiado un poco con el boom de Internet. Antes era un poco más clásico el concepto de contactar con un sello discográfico. El caso es que la cosa funcionó, y desde entonces, estamos con ellos.

A día de hoy, ¿cuáles son sus bandas de referencia?

Pues se me ocurren muchas, pero si tengo que mencionar una banda de referencia y reconocible para un público más amplio, podrían ser bandas como Los Planetas, por citar un referente español, o bandas clásicas como The Cure, Joy Division o ese tipo de bandas con un corte más oscuro y más pop, en un término amplio de la palabra, pero con reminiscencias de sonidos un poco más alternativos, más oscuros, más ruidistas y más experimentales.

Pumuky es una de las formaciones más consolidadas de Canarias. ¿Ha sido difícil abrirse paso en la escena musical española?

La verdad es que sí, llevamos una trayectoria bastante larga, de unos 12 o 13 años, en la que hemos publicado cuatro discos de larga duración, que con los Eps suman siete trabajos discográficos publicados. Y es cierto que, hoy en día, cuesta mucho mantener los grupos en activo, porque es bastante difícil permanecer en esto de la música. Pero bueno, nosotros seguimos al pie del cañón, con algún cambio en la formación en los últimos años, porque también es muy difícil que la vida no te lleve por otros derroteros y que puedan seguir las mismas personas dentro de un proyecto. Pero ahora mismo, el núcleo duro de la banda, que somos mi hermano Noé y yo, vivimos en Canarias y, desde hace unos cuatro o cinco años, ya estamos todos los miembros de la banda repartidos entre Tenerife y Gran Canaria.

Por último, ¿cómo surgió la relación entre Pumuky y la Asociación Atlas?

Yo resido en Gran Canaria y, en los últimos años, he tenido la oportunidad de disfrutar de los eventos que se han celebrado en la Asociación Atlas. También hemos hecho cierta amistad con el equipo que organiza los eventos de Atlas y, cuando nos invitaron a actuar ahí antes de ir a Latinoamérica, nos gustó mucho la idea. La verdad es que pienso que es un sitio que, ahora mismo, en Las Palmas de Gran Canaria, se está convirtiendo en una especie de referente cultural, porque las actividades que promueven son muy dispares, pero siempre con muy buen gusto y con un interés en temas relacionados con el medio ambiente o la sostenibilidad. Atlas apuesta por otra forma de hacer las cosas, y ese tipo de temática cultural y de sostenibilidad siempre me ha interesado, así que he podido disfrutar de esta propuesta como público, porque para mí es un lugar de referencia. En este sentido, pienso que la gente que está metida en bandas o en la cultura también tiene que formar parte activa del otro lado y acudir como público a este tipo de eventos y lugares para apoyar y apostar por ellos.