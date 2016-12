La empresa encargada de la ayuda domiciliaria amenaza con no prestar sus servicios

La empresa Asidma es la encargada, desde mayo de 2015 y durante dos años, de llevar a cabo el servicio de ayuda en domicilio a personas con dependencia en el municipio. Hace unas semanas que se quejan del impago de las facturas, que debe ser abonado por el Ayuntamiento por sus labores, y por " la nula intención de sentarse a negociar con la deuda contraída". La entidad amenaza con dejar de prestar los servicios contratados, a partir de este viernes, si no cambia la situación.

Para tranquilidad de los que forman Asidma y para los que se benefician de su trabajo a través de un sistema de copago, "ellos si están al día en el pago de su parte", aseguran, y que "en muchos casos se trata de personas dependientes en su totalidad y que necesitan de este servicio para su aseo personal e incluso para poder comer", agregan, el responsable del área, Diego Ojeda, ha puesto cartas en el asunto.

El concejal de Servicio Sociales ha asegurado que, a pesar de conocer la situación "desde la semana pasada que me trasladaron el problema", no ha podido solucionarlo hasta la actualidad por la falta de personal en el Ayuntamiento. "Me puse en contacto con la edil de Hacienda, Celeste López, y con la jefa de servicio, y la concejala me aseguró que a finales de la semana pasada se había dado la orden de pago", explica Ojeda. Pese a ello, "tras hablar con la tesorera, esta nos comunicó que tienen pocas personas para gestionar el servicio y que por eso el pago no se ha efectuado", agrega.

Aún así, el concejal ha hecho presión para agilizar los trámites y que hoy el dinero se ingrese a la entidad. "Llamé a la empresa, se lo expliqué y me garantizaron que si hoy no estaba procederían a no prestar los servicios, un gran riesgo por lo que supone esa atención y cuidado hacia estas personas". Ambas partes esperan ver solucionado el problema a lo largo del día.