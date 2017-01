La basura rebosa por las calles de la ciudad

Tras la huelga iniciada el 7 de enero por los trabajadores del servicio de limpieza y recogida de residuos de Telde, las calles del municipio se han convertido en un auténtico vertedero. Con acumulación de basura por los alrededores de las vías, los vecinos son testigos de un asunto que no huele nada bien.

Restos de confeti, de papel de regalo y cajas de lo que hace unos días fueron regalos llegados desde Oriente. Bolsas de basura y el olor que supone y todo tipo de residuos en los alrededores de contenedores a rebosar que no dan abasto. La porquería ocupa las calles de la ciudad y no hay nada que indique que la situación vaya a cambiar de momento. Así, los trabajadores del servicio de limpieza y recogida de residuos de Telde anunciaron huelga hace meses y cumplieron con su aviso en este asunto que no huele nada bien.

Desde el 7 enero, los encargados de limpiar las calles de Telde dejaron de lado sus instrumentos de trabajo para reivindicar esas mejoras salariales por las que llevan tiempo luchando. En vista de que los cambios han brillado por su ausencia y, según afirman, no se les ha hecho caso, han dejado de cumplir con su parte de un contrato con el que no están de acuerdo.

Por su parte, Fomento de Construcciones y Contratas, empresa concesionaria del servicio de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria en Telde, ha acusado al personal implicado de abandonar sus puestos de trabajo horas antes de lo que fija el convenio colectivo para los días siguientes a festivos. Por ello, amenazan con diferentes sanciones a los empleados.

Diferentes partidos políticos de Telde, como el de los no adscritos, muestran su apoyo al colectivo de trabajadores y "total rechazo a las amenazas de sanción que han recibido los trabajadores por parte de FCC, así como a la imposición de unos servicios mínimos abusivos por parte del Ayuntamiento".