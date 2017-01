Carmen Hernández espera por el PSOE y rechaza que censurara la labor de Ramos

La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, negó que retirarle Asesoría Jurídica a Alejandro Ramos, entonces vicealcalde, se debiera a una censura a su labor. Esa decisión supuso la marcha de los cuatro ediles socialistas el pasado 20 de diciembre, pero la regidora justifica que ella asuma este departamento porque se producía disfunciones en una gestión ante los juzgados donde Alcaldía también participaba.

En un desayuno con los medios informativos, aludió a que el Ayuntamiento se juega más de 100 millones de euros en los juzgados y ella ha recibido un total de 400 requerimientos judiciales en los juzgados y debía acabarse con la bicefalia en la gestión.

Hernández recalcó que era un relevo consensuado y por escrito, "compensando al PSOE con la gestión directa del Plan de Cooperación Municipal". Además, reiteró su deseo de que el Partido Socialista regrese al gobierno local, "ya que nunca hubo encontronazos por la gestión y no parece que Asesoría Jurídica sea un departamento que deba producir una crisis. Ha faltado madurez política y no me caben en la cabeza las pataletas".

La regidora, que mantuvo la mano tendida a la incorporación de los socialistas, se comprometió a "no delegar nunca Asesoría Jurídica en otro concejal que no sea Alejandro Ramos".