El comité de huelga negociará con la empresa solo si anula las sanciones

Sindicatos y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) se citan hoy para negociar el fin de la huelga de la recogida de la basura iniciada el pasado sábado y que ha llenado las calles de Telde de toneladas de bolsas y desechos. Además, ha provocado la petición de dimisión de la alcaldesa, Carmen Hernández, por parte de Más por Telde o la convocatoria de ciudadanos del municipio por las redes sociales del hastag #Teldebasura, convertido ayer en trendig topic para expresar su protesta por una situación que reclaman acabe ya.

En este ambiente, tampoco se presenta fácil la primera toma de contacto entre empresa y comité de huelga, propiciado por la mediación de la alcaldesa y el concejal del área, Eloy Santana, para buscar un consenso a un conflicto que ya dura seis días. Daniel Casal, portavoz de los trabajadores en huelga, declaró ayer que "estamos de acuerdo en sentarnos a negociar con la empresa las propuestas de ambas partes, pero antes FCC debe levantar los expedientes abiertos a 24 compañeros y que les puede suponer una sanción de 60 días de empleo y sueldo o su despido. Si no, nos vamos de la reunión".

Desde la adjudicataria del servicio, su responsable regional, Ángel Castanedo, se comprometió en la reunión mantenida el martes en Alcaldía a buscar propuestas que desbloqueen el conflicto con los trabajadores y que incluiría mejoras salariales. No obstante, las conversaciones se inician en un ambiente enrarecido en el que Más por Telde reclama la dimisión de la regidora nacionalista por "su incapacidad para gestionar lo público", la opacidad del gobierno local "que no informa y cuando lo hace miente o cuenta la verdad a medias". El partido liderado por Juan Francisco Artiles muestra su apoyo a los trabajadores, respaldo que también realiza el Partido Popular (PP), que ayer se acercó a hablar con los operarios en huelga para conocer su realidad, al tiempo que exige una solución a este conflicto. En su opinión, "los ciudadanos no se merecen la irresponsabilidad de su alcaldesa".

Los ciudadanos también han querido expresar su queja por el estado de las calles y su preocupación por un creciente caso de insalubridad pública. El hastag Teldebasura encontró su hueco en los medios nacionales y fue uno de los asuntos más seguidos en las redes sociales ayer por la tarde.

Por su parte, Eloy Santana confió en que "la reunión de mañana [hoy para el lector] ayude a acabar con la huelga por el bien de los vecinos de Telde y de la ciudad". Además, el edil nacionalista fue tajante respecto a si fracasa la reunión entre ambas partes. "No vamos a consentir que Telde sea otra Málaga y estemos 40 días con la huelga de basura, eso es inaceptable y no lo vamos a permitir".