Festejos alega que los derechos por 'La Patrulla Canina' solo son por la serie

Los personajes de La Patrulla Canina pueden participar sin problemas en las fiestas y desfiles que cuenten con ellos porque los derechos de explotación que posee Viacom International Inc se ciñen únicamente a la serie de dibujos animados y a los logotipos. Los muñecos con su imagen no entran en esa categoría legal, según informaron ayer fuentes de la empresa organizadora de sus eventos a la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Telde.

No obstante, la corporación local sí puede encontrarse con una reclamación más consistente del bufete de abogados que reclama una indemnización y una serie de exigencias a los responsables municipales, según ha podido saber este periódico. La razón: en el programa de la programación cultural para el primer cuatrimestre de este año, se publica en una de las viñetas la imagen de uno de los personajes de la popular serie infantil, en un espectáculo previsto para el próximo 26 de marzo en el teatro Juan Ramón Jiménez.

Juan Martel, titular de este departamento municipal, calificó de "un disparate las pretensiones del bufete de abogados de esa compañía norteamericana, ya que la actividad es perfectamente legal. Además, nosotros no hemos usado ni cartelería ni ningún otro elemento de La Patrulla Canina para que nos reclamen 1.000 euros de indemnización, pedir disculpas en los medios de comunicación o destruir material relativo a esta serie. Les enviaremos una respuesta rechazando sus exigencias porque quieren ser juez y parte en un asunto en el que no llevan la razón".

Martel no descartó la intencionalidad política o partidista en la actuación del bufete de abogados especializado en propiedad industrial e intelectual, ya que, indicó, "en su escrito se adjunta un pantallazo de la noticia publicada en un periódico digital. Es curioso que estos personajes de moda entre los niños también intervinieran en las fiestas navideñas de la zona comercial abierta de San Gregorio y sea con la Cabalgata de Reyes cuando consideran que hemos infringido la ley".

En su opinión, la representación legal en España de Viacom International Inc no lleva razón en sus peticiones porque "los muñecos cuentan con autorización para participar en los actos y no tienen que pedirles permiso porque la empresa que los explota ya pagó los derechos al fabricante con la licencia para crearlos".

Asimismo, el titular de Festejos rechazó otra de las reclamaciones del bufete de abogados, la de informar de los datos de la empresa con la que se contrató el espectáculo de la Cabalgata de Reyes. "No tienen ni idea, cómo vamos a facilitar unos datos que están protegidos por la ley de Protección de Datos, si quieren saber el nombre de la compañía que lo averigüen ellos", añadió, al tiempo que reiteró que su concejalía lo que hace, como en el resto de contratos, es solicitar los servicios de una empresa para realizar una actividad.

"Estamos completamente tranquilos con este asunto y seguiremos contando con estas atracciones en Telde si nos lo piden en los actos que organicemos", sentenció.