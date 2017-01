La alcaldesa reta a la oposición a que le presente una moción de censura

La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, aprovechó el fin de la huelga de la basura para tensar sus relaciones con los grupos de la oposición, a los que criticó su actitud "deleznable" respecto al conflicto y acusó de "mancillar el nombre de la ciudad con tal de erosionar al grupo de gobierno". No se quedó ahí, sino que pidió valentía para presentarle una censura.

Hernández, quien realizó estas declaraciones al término de la Junta de Gobierno Local, invitó a Más Por Telde (MxT) y a su líder y exsocio a principios de mandato, Juan Francisco Artiles, a que "tenga la valentía que no tuvo cuando estuvo en el gobierno y sea ahora valiente y busque apoyos para presentar una moción de censura, ya que se ha sumado a la moda de exigir mi dimisión". Más valentía en quedarse en las situaciones difíciles o para censurarla fue su receta a su ex primer vicealcalde. Y si no opta por esa iniciativa, le reclama que su partido y el resto de la oposición "remen a favor de Telde". Además, la nacionalista dio una nueva vuelta de tuerca al desafío lanzado a Artiles instándole a que "tenga paciencia, que ya queda menos para que acabe el mandato".

La regidora reiteró anteriores críticas al portavoz de MxT e incluyó en sus reproches a los socialistas, hasta el 20 de diciembre miembros de su gabinete. Del líder de Más por Telde recordó "que mientras unos estábamos con las botas de agua puestas durante el temporal de octubre de 2015 para atender los problemas del municipio, otros estaban en sus casas". A los socialistas, aunque sin nombrarlos en ningún momento, les afeó que "estuvieran con artistas famosos" en vez de ayudar al resto de los compañeros de gobierno. Esos días estaba prevista la actuación de la cantante Lucrecia en la plaza de San Gregorio, que tuvo que posponerse por los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico.

Mancillar el nombre de Telde

Carmen Hernández mostró su satisfacción por el final de la huelga del recogida de residuos sólidos y limpieza viaria y su repercusión para el municipio, que durante todo el fin de semana y en doble turno será objeto de una limpieza de choque para volver a la normalidad.

No obstante, fue contundente en sus críticas a la oposición por "vincular en un hashtag el nombre de Telde al de la basura en una estrategia viral para mancillar el nombre de la ciudad. No todo vale con tal de erosionar el gobierno, me parece deleznable".

Asimismo, hizo referencia a la petición de los empresarios de El Goro para que toda la corporación reme en la misma dirección por el el progreso de Telde, "dejando atrás los intereses partidistas y personales", recordando así las palabras de Sebastián Grisaleña.