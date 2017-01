El suplicio de lidiar con la magia del circo

El propietario del Circo Kaos, Kike Polo, se quejaba ayer del suplicio que está sufriendo con las protestas de los animalistas desde que llegó a Gran Canaria. El empresario aclara que Telde no tiene ordenanza contra este espectáculo, y subraya que no maltrata a los felinos que participan en la exhibición.

"Sufro una persecución día y noche". Kike Polo, propietario y fundador del Circo Kaos, que desde ayer y hasta el próximo 5 de febrero estará con este espectáculo en el parque comercial de La Mareta, en Telde, se quejaba así del suplicio que lleva sufriendo desde que llegó a Gran Canaria el pasado mes de diciembre, tras un periplo por Fuerteventura.

Horas antes del debut en Telde, explicaba que no entendía las protestas que estaban protagonizando algunos ciudadanos en este municipio para mostrar su rechazo a que se utilicen animales en esta atracción. Desde las diez de la mañana, un reducido grupo de personas, entre los que se encontraba el consejero de Podemos en el Cabildo grancanario, Miguel Montero, se concentraron en la plaza de San Juan con pancartas en las que se podía leer: 'Telde, libre de circos con animales', 'Circo sí, con animales no', y 'En este circo hay maltrato'.

El empresario circense aclaró que, si bien es cierto que en Telde el grupo de gobierno aprobó justo hace un año una moción para prohibir este tipo de espectáculos con animales, no existe un marco legal que sustente esta decisión porque aún no se ha publicado la citada ordenanza, y por lo tanto, "no hay nada que le impida instalar el circo en la Ciudad de los Faycanes". Asimismo, destacó que dispone del permiso del Gobierno canario, que cuenta con la guía veterinaria para poder tener y trasladar los animales y toda la documentación que se precisa para ejercer esta actividad.

"No entiendo por qué se preocupan tanto de mí, si pago mis impuestos, no soy un contrabandista y respeto todo lo que establece la ley", añadió este empresario, que ya se vio afectado por las quejas ciudadanas el pasado mes de diciembre cuando la carpa estaba instalada en la avenida de Escaleritas. En esa ocasión, para evitar la presión social, acordó con la concejala Fomento y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, no sacar a los felinos, un león blanco, tres tigres también blancos y una pantera negra en las diversas exhibiciones. Los animales estaban en un tráiler, en la parte trasera de la carpa, pero ante la insistencia de las quejas, decidió trasladar a los felinos hasta una finca de Ingenio. Allí, dentro del tráiler del circo, estuvieron casi dos semanas el león, los tres tigres y la pantera hasta que asesorados por el letrado Paulino Montesdeoca decidieron que donde mejor estaban estos felinos eran con todo el personal del circo. No obstante, incidió en que desde el primer momento él tuvo claro que aunque cada día iba hasta Ingenio a visitarlos y darles de comer, lo normal es que estuvieran junto a ellos.

Sin látigo

Enrique Polo aclaró que no es cierto que como parece que se ha denunciado que los animales atraviesen un aro con fuego, ni que él utilice un látigo para que le obedezcan, mientras hacen las piruetas. "El león, los tigres y la pantera tan solo pasean por el escenario", subrayó el empresario.

Insistió en que los animales permanecen durante el día en su jaula exterior, donde reciben todos los cuidados, y acceden a la carpa en el momento de la sesión, que ayer tuvo lugar a las siete de la tarde.

Asimismo, comentó que no quería pensar que detrás de las protestas pueda estar algún partido político. "Es increíble que dirigentes de Podemos se dediquen a salir a calle para denunciar el maltrato animal en el circo cuando saben que no se produce", añadió. También cuestionó las críticas vertidas contra el acuario que se construye en el Puerto por el hecho de que vaya a tener delfines, y defendió que este tipo de espectáculos en los que se cuida mucho a los animales suponen una importante atracción para los turistas.

"Resultan muy cansinos, son antisistema, y se quejan por cualquier cosa", resumió el propietario del Circo Kaos en alusión a los protagonistas de las protestas ciudadanas que, desde que apareció por la Isla, le atosigan. El espectáculo tiene previsto seguir recorriendo, como ya hizo el pasado año, otras localidades. Después de Telde se trasladarán a Ingenio, Maspalomas y Arucas, para luego retomar el periplo por la Península.