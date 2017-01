Mingo Ruano fusiona boleros y rock

Mingo Ruano no se lo pensó dos veces a la hora de fusionar dos de los estilos musicales que más le llenan el alma. Con los boleros "de toda la vida" y el rock and roll, que no deja indiferentes, ha sido capaz de crear un nuevo estilo para dar vida al espectáculo teatral y musical que no prevé pasar desapercibido, hoy, por el municipio teldense. De esta manera, el actor y su equipo darán todo de sí en el Juan Ramón Jiménez para deleitar, una vez más, con Bolerock and Roll, un musical pensado para poner el bello de punta y levantar de sus asientos al público asistente.

"Más allá de mis gustos como el blues, el jazz o el estilo contemporáneo, mi cuna y mi raíz es la de los boleros, como nos suele ocurrir a los canarios", señala Ruano para explicar cómo se lo ocurrió la idea de esta mezcla más que explosiva. "Me gusta jugar con las posibilidades que nos ofrecen los clásicos y, golfeando con la música, vi la posibilidad de usar los boleros y llevarlos a la época del rock que más me apasiona", agrega.

Contigo aprendí, Bésame mucho o Sabor de amor, entre otras hasta completar una lista de 22 que forman el espectáculo, totalmente versionadas y "con un trabajo de piano y arreglo musical para garantizar un sonido fresco y bueno", puntualiza su creador. Así, "Tres gardenias, y no dos", apunta, en este proyecto suena a funky, "y aunque Antonio Machín es maravilloso, escuchar ahora la versión tradicional me descuadra, porque estamos muy metidos en la onda del rock and roll", concluye.

Asimismo, afirma que el disco incluido en el proyecto y que fue presentado en verano de 2016 con diez canciones, "ha tenido una gran aceptación, ya que suena muy bien, a la gente le gusta y se les mete este estilo en el cuerpo", cuenta mientras recuerda que todos aquellos que se acerquen a disfrutar de la función serán testigos de "una fiesta de la pasión" que durará aproximadamente una hora y media, "aunque a veces algunos minutos más porque no venimos arriba", determina.

Junto a Yanely Hernández, Cristina Ramos y Patricia Muñoz sobre el escenario, el actor mostrará sus dotes en una trama basada en un festejo de los años 60. "Desde que empieza nos situamos en la referencia de una fiesta de la película Grease, donde cantantes de estilo pin up y rockabilly llevan a cabo una explosión de música y sentimientos", comenta Ruano. Así, Johny Bolero, personaje que interpreta, será "el latin lover que los guiará por la fiesta a través de la pasión, siendo las tres mujeres el alma del espectáculo, porque son la seducción de la música de este club". Además, adelanta que la esencia de la obra se basa en los boleros de amor y desamor cantados por las protagonistas y dirigidos a Johny Bolero y al público.

Bolerock and Roll, distribuido por Acelera Producciones y producido por Fireworks Producciones, ocupará el Teatro hoy, en una única sesión, a partir de las 21.00 horas. De esta manera, sus impulsores aseguran que está disponible para todos los públicos, "como un juego de mesa de cero a 99 años", y que "no hace falta conocer los boleros para apreciar el espectáculo". "Es diferente, pero no extraño ni extravagante", fija el artistas.

Con una puesta en escena cuidada al detalle y ambientada en los años 60, con estética y vestuario propio de los estilos mencionados, "habiendo hasta 22 pares de tacones y pasando por el erotismo de la época de los 50", destaca el actor, una banda en directo dirigida por Antonio Brito será la encargada de poner la guinda en este pastel diferente y atractivo.

"La idea es poner al público en pie con música, humor y pasión, que la gente se sume a vivir lo que nos proponen los boleros y el rock and roll, abriendo corazones y dándolo todo", agrega su creador mientras se define como un amante de la música que se dedica a este arte y al teatro desde hace casi 20 años. Encantado con su bebé teatral, afirma que "cuando amas tu trabajo y además trabajas con amigos, el entorno resulta más que motivador". Quizás esta sea la clave para tener como resultado una obra llena de éxitos desde su presentación.