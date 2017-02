La policía investiga si los últimos robos en Telde son de un grupo organizado

Un grupo organizado y con componentes de nacionalidad extranjera. Ésta es una de las hipótesis que maneja la Policía Nacional respecto al segundo asalto a un comercio de Telde en algo más de una semana -el anterior fue hace dos domingos en Las Huesas-, donde tres encapuchados robaron en el la pizzería piscolabis Monthy, en la calle Reyes Católicos del barrio de Los Llanos. Fuentes consultadas indicaron que los agentes adscritos a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Telde tienen abierta una investigación sobre si este último atraco forma parte de la acción de los mismos atracadores. De momento, el secreto sobre las pesquisas se mantiene, dado que los asaltantes aún no han sido detenidos y se extrema la cautela sobre su paradero.

Este segundo asalto preocupa a los comerciantes del municipio, sobre todo porque los ladrones van armados y no han dudado en amenazar con agredir a quienes se les resistan, una actuación ésta no muy habitual en el municipio, donde en robos anteriores los cacos aprovechaban que los locales estuvieran cerrados para entrar y llevarse la mercancía o dinero que encontraban. O destrozaban las cristaleras con un vehículo para entrar en los negocios, como ocurrió hace varios años con una tienda de deportes cerca de este establecimiento de restauración.

De hecho, Mónica Muñoz, presidenta de la asociación de empresarios de la zona comercial abierta (ZCA) de San Gregorio, mostró su preocupación por este tipo de robos y reiteró ayer la necesidad de dotar de una mejor iluminación al barrio y alrededores, "ya que la poca o inexistente luz deja prácticamente a oscuras diversos lugares, algo que no parece adecuado para garantizar la total seguridad de los negocios. Hay farolas en algunas calles que tenemos que mirar porque sus luces fallan". Muñoz sí mostró su agradecimiento a la labor de las policías Nacional y Local y la buena sintonía con Juan Martel, edil de Seguridad, aunque cree que la presencia policial podría ser mayor y no solo ceñirse cuando se producen actos en el barrio. Así, abogó por la recuperación de la Policía de Barrio, un servicio que existe en otros municipios canarios y no en la cuarta ciudad del Archipiélago.

Juan Martel resaltó ayer que "Telde no es un municipio donde se produzcan robos continuos y menos de este tipo, con personas encapuchadas y armadas, pero entendemos que exista esta preocupación de los empresarios del sector". Martel añadió que son pocos los casos y en uno de ellos, ocurrido en el Cruce de Melenara, los agentes locales lograron detener al atracador. El edil indicó que la Policía Nacional está investigando varias hipótesis y la Policía Local de Telde está en contacto con este cuerpo de seguridad del Estado para una mejor coordinación entre ambos. En este último asalto, muy fugaz, los tres ladrones sorprendieron a varias trabajadoras y después de amenazarlas con objetos punzantes, se llevaron la recaudación de la caja registradora y huyeron en un vehículo que había sido sustraído en Playa del Inglés.